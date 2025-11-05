РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:58, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Пожар в административном здании в центре Алматы потушен

    Огнеборцы Алматы ликвидировали пожар в четырехэтажном административном здании в Медеуском районе, передает агентство Kazinform.

    Пожар в административном здании в центре Алматы потушен
    Кадр из видео МЧС

    Ранее в МЧС сообщали о загорании кровли предположительно нефункционирующего здания, расположенного в микрорайоне Самал. 

    На месте происшествия оперативно был создан штаб пожаротушения, обеспечена бесперебойная подача воды. Для ликвидации огня привлечены пожарные автолестницы и поданы лафетные стволы.

    На месте происшествия были задействованы около 55 человек и 19 единиц техники.

    Силами пожарных возгорание локализовано в 12:56, а полностью ликвидировано в 13:28 на площади 290 квадратных метров. Пострадавших нет.

    Теги:
    Пожар Происшествия, ЧС Пожарные Видео Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают