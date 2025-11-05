13:58, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5
Пожар в административном здании в центре Алматы потушен
Огнеборцы Алматы ликвидировали пожар в четырехэтажном административном здании в Медеуском районе, передает агентство Kazinform.
Ранее в МЧС сообщали о загорании кровли предположительно нефункционирующего здания, расположенного в микрорайоне Самал.
На месте происшествия оперативно был создан штаб пожаротушения, обеспечена бесперебойная подача воды. Для ликвидации огня привлечены пожарные автолестницы и поданы лафетные стволы.
На месте происшествия были задействованы около 55 человек и 19 единиц техники.
Силами пожарных возгорание локализовано в 12:56, а полностью ликвидировано в 13:28 на площади 290 квадратных метров. Пострадавших нет.