Пожар в административном здании в центре Алматы потушен

Ранее в МЧС сообщали о загорании кровли предположительно нефункционирующего здания, расположенного в микрорайоне Самал.

На месте происшествия оперативно был создан штаб пожаротушения, обеспечена бесперебойная подача воды. Для ликвидации огня привлечены пожарные автолестницы и поданы лафетные стволы.

На месте происшествия были задействованы около 55 человек и 19 единиц техники.

Силами пожарных возгорание локализовано в 12:56, а полностью ликвидировано в 13:28 на площади 290 квадратных метров. Пострадавших нет.