    12:25, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В Алматы горит кровля административного здания

    Огнеборцы Алматы тушат загорание кровли четырехэтажного административного здания в микрорайоне Самал Медеуского района, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС.

    В Алматы тушат кровлю здания
    Кадр из видео

    По прибытии пожарных подразделений происходило задымление кровли предварительно нефункционирующего здания.

    На месте происшествия создан штаб пожаротушения. Обеспечена бесперебойная подача воды. На тушение поданы несколько водяных стволов. 

    Звенья газодымозащитной службы обследовали здание на наличие людей — пострадавших не обнаружено.

    Поданы лафетные стволы через пожарные автолестницы. Принимаются меры для локализации пожара.

    Ранее в Астане огнеборцы ликвидировали возгорание в одном из магазинов в девятиэтажном жилом доме.

    Теги:
    МЧС Пожар Алматы Происшествия
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
