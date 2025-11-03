08:13, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5
В Астане произошел пожар в магазине девятиэтажного дома
Столичные огнеборцы ликвидировали возгорание в одном из магазинов в девятиэтажном жилом доме, расположенном в районе Алматы по улице Аскара Токпанова, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
Причина пожара - загорание морозильной установки на площади 1 кв.м. Пострадавших нет.
Напомним, ночью 18 сентября от крупного пожара в одном из кафе, расположенном в многоэтажном доме в Астане, пострадало 8 квартир.