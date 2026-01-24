Пожар произошел в многоэтажке Костаная, эвакуированы 28 человек
Спасатели эвакуировали 28 человек и спасли шестерых при пожаре в многоэтажке Костаная, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
В городе Костанай в микрорайоне Береке на 3-м этаже многоквартирного жилого дома произошёл пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренных служб, после чего к месту происшествия оперативно были направлены силы МЧС.
По прибытии спасатели незамедлительно приступили к разведке и спасению жильцов. В условиях задымления слаженными и профессиональными действиями по лестничному маршу спасены 6 человек, ещё 28 жильцов были эвакуированы из здания.
На месте происшествия организован пункт обогрева с использованием вахтового автобуса МЧС.
Пожар ликвидирован. Причина возгорания устанавливается, назначено пожарно-техническое исследование.
Ранее в Костанае произошел пожар в двухквартирном частном доме по улице Дулатова.