    01:07, 24 Январь 2026 | GMT +5

    Пожар произошел в многоэтажке Костаная, эвакуированы 28 человек

    Спасатели эвакуировали 28 человек и спасли шестерых при пожаре в многоэтажке Костаная, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    Кадры из видео

    В городе Костанай в микрорайоне Береке на 3-м этаже многоквартирного жилого дома произошёл пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренных служб, после чего к месту происшествия оперативно были направлены силы МЧС.

    По прибытии спасатели незамедлительно приступили к разведке и спасению жильцов. В условиях задымления слаженными и профессиональными действиями по лестничному маршу спасены 6 человек, ещё 28 жильцов были эвакуированы из здания.

    На месте происшествия организован пункт обогрева с использованием вахтового автобуса МЧС.

    Пожар ликвидирован. Причина возгорания устанавливается, назначено пожарно-техническое исследование.

    Ранее в Костанае произошел пожар в двухквартирном частном доме по улице Дулатова.

