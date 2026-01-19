РУ
    Газовый баллон из горящего дома вынесли спасатели в Костанае

    В Костанае произошел пожар в двухквартирном частном доме по улице Дулатова. К моменту прибытия пожарных здание было полностью охвачено огнем, передает агентство Kazinform.

    Кадр из видео

    Спасатели МЧС вынесли из горящей зоны газовый баллон объемом 50 литров. Как объяснили в ведомстве, это позволило предотвратить возможный взрыв и более серьезные последствия.

    Пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.

    Ранее еще один пожар ликвидировали в жилом доме в Астане. 

