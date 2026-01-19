20:44, 18 Январь 2026 | GMT +5
Газовый баллон из горящего дома вынесли спасатели в Костанае
В Костанае произошел пожар в двухквартирном частном доме по улице Дулатова. К моменту прибытия пожарных здание было полностью охвачено огнем, передает агентство Kazinform.
Спасатели МЧС вынесли из горящей зоны газовый баллон объемом 50 литров. Как объяснили в ведомстве, это позволило предотвратить возможный взрыв и более серьезные последствия.
Пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.
Ранее еще один пожар ликвидировали в жилом доме в Астане.