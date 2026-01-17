Еще один пожар ликвидировали в жилом доме в Астане

По прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что открытым пламенем горели мебель внутри дома, потолочное перекрытие, а также наружная облицовка расположенного поблизости мебельного цеха.

В результате оперативных и профессиональных действий спасателей пожар был полностью ликвидирован на площади 70 кв.м., не допустив его распространения на близлежащие здания. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Ранее был ликвидирован пожар на балкона, расположенном на 10-м этаже 14-этажного жилого дома по проспекту Б. Момышулы в Алматинском районе Астаны.