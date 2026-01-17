Пожар по повышенному рангу тушат в многоэтажке Астаны

В эти минуты столичные огнеборцы МЧС ликвидируют возгорание балкона, расположенного на 10-м этаже 14-этажного жилого дома по проспекту Б. Момышулы в Алматинском районе.

По прибытии первых пожарных расчётов установлено, что открытым пламенем охвачен балкон.

Звеном газодымозащитной службы проводится разведка и тушение. На месте спасатели работают по повышенному рангу.

Информация о пострадавших на 112 не поступала. Силами МЧС пожар локализован.

Огнеборцами с верхних этажей эвакуированы 8 человек, из соседней квартиры спасены 2 ребёнка.

Тушение продолжается.

Напомним, в селе Иртышск Павлодарской области 15 января утром в частном доме произошел пожар.