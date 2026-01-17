РУ
    08:23, 17 Январь 2026 | GMT +5

    Пожар по повышенному рангу тушат в многоэтажке Астаны

    Огнеборцы ликвидируют возгорание, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС.

    МЧС РК, ҚР ТЖМ
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    В эти минуты столичные огнеборцы МЧС ликвидируют возгорание балкона, расположенного на 10-м этаже 14-этажного жилого дома по проспекту Б. Момышулы в Алматинском районе.

    По прибытии первых пожарных расчётов установлено, что открытым пламенем охвачен балкон.

    Звеном газодымозащитной службы проводится разведка и тушение. На месте спасатели работают по повышенному рангу.

    Информация о пострадавших на 112 не поступала. Силами МЧС пожар локализован.

    Огнеборцами с верхних этажей эвакуированы 8 человек, из соседней квартиры спасены 2 ребёнка.

    Тушение продолжается.

    Напомним, в селе Иртышск Павлодарской области 15 января утром в частном доме произошел пожар.

    Динара Жусупбекова
    Автор
