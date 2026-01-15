Двое детей погибли в пожаре в Павлодарской области

Сообщение поступило сегодня в 08:33. Огнеборцы были на месте уже через 3 минуты.

— По прибытии было установлено, что дом полностью охвачен огнём: происходило горение мебели, домашних вещей и кровли, наблюдалось сильное задымление. Несмотря на сложную обстановку, пожарные с первых минут приступили к поиску пострадавших, — сообщили в ДЧС Павлодарской области.

В доме в момент возгорания находились четыре мальчика — все братья. Из пожара спасатели вытащили трех детей: 2018, 2021 и 2015 года рождения, еще один ребенок 2010 года рождения выбрался сам до прибытия пожарных. Впоследствии двое детей 2018 и 2021 годов рождения скончались в больнице, несовершеннолетний 2015 года рождения находится в тяжелом состоянии. В момент возгорания мать находилась на работе.

— Пожар ликвидирован на площади 50 кв. м. Причина возгорания устанавливается, — добавили в ДЧС региона.

