Пожар на СТО произошел в Алматы

Подразделения МЧС оперативно прибыли на место. Из боксов СТО спасатели эвакуировали 2 автомобиля, предотвратив их повреждение.

Благодаря слаженной работе огнеборцев пожар удалось оперативно локализовать и полностью ликвидировать, не допустив распространения огня на соседние боксы СТО.

Ранее на территории Иле-Алатауского национального парка в районе Малоалматинского лесничества произошел пожар.