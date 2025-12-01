РУ
    01 Декабрь 2025

    Пожар на СТО произошел в Алматы

    В Бостандыкском районе Алматы на улице Бальзака произошло возгорание двух боксов отдельно стоящего одноэтажного СТО, передает агентство Kazinform.

    СТО загорелось в Алматы
    Фото: МЧС РК

    Подразделения МЧС оперативно прибыли на место. Из боксов СТО спасатели эвакуировали 2 автомобиля, предотвратив их повреждение.

    Благодаря слаженной работе огнеборцев пожар удалось оперативно локализовать и полностью ликвидировать, не допустив распространения огня на соседние боксы СТО.

    Ранее на территории Иле-Алатауского национального парка в районе Малоалматинского лесничества произошел пожар.

    Теги:
    Пожар Алматы Происшествия Авто СТО
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
