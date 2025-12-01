07:27, 01 Декабрь 2025 | GMT +5
Пожар на СТО произошел в Алматы
В Бостандыкском районе Алматы на улице Бальзака произошло возгорание двух боксов отдельно стоящего одноэтажного СТО, передает агентство Kazinform.
Подразделения МЧС оперативно прибыли на место. Из боксов СТО спасатели эвакуировали 2 автомобиля, предотвратив их повреждение.
Благодаря слаженной работе огнеборцев пожар удалось оперативно локализовать и полностью ликвидировать, не допустив распространения огня на соседние боксы СТО.
