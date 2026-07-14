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    Пожар на крыше строящегося здания потушили в Астане

    В районе Есиль в Астане пожарные полностью ликвидировали возгорание кровли строящегося четырехэтажного здания. Пострадавших нет, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    Пожар на крыше строящегося здания потушили в Астане
    Фото: МЧС РК

    Возгорание произошло на улице Е-871. По прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение кровли и густой черный дым.

    Для ликвидации пожара спасатели незамедлительно подали пожарные стволы, в том числе с использованием автолестницы. После этого открытое горение было сбито, пожарные приступили к проливке и разборке конструкций для исключения скрытых очагов возгорания.

    Позже пожар был локализован, а затем полностью ликвидирован.

    По данным МЧС, площадь пожара составила 150 квадратных метров.

    Информация о пострадавших на пульт экстренной службы 112 не поступала. Причины возгорания устанавливаются.

    Накануне крупный пожар на складе ликвидировали в Костанае.

    МЧС Пожар Астана Строительство
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор