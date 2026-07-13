Крупный пожар на складе ликвидировали в Костанае

Пожарные МЧС ликвидировали крупный пожар на складе по улице Орджоникидзе в Костанае. Во время тушения огня спасатели эвакуировали пять кислородных баллонов, предотвратив возможные тяжелые последствия, передает корреспондент агентства Kazinform.

Пожар на отдельно стоящем складе по улице Орджоникидзе полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 650 квадратных метров.

Прибывшие на место подразделения МЧС установили, что открытым пламенем горела кровля здания. В ходе тушения сотрудники ведомства вынесли из горящего помещения пять кислородных баллонов объемом 80 литров каждый и переместили их в безопасное место. Это позволило предотвратить возможные опасные последствия.

По данным МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.

На месте работали подразделения МЧС, сотрудники оперативно-спасательного отряда и Центра медицины катастроф, а также полицейские, бригады скорой медицинской помощи и специалисты аварийной газовой службы.

Ранее крупный пожар напугал костанайцев: местные жители делились кадрами в соцсетях.