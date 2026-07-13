Крупный пожар напугал жителей Костаная: горит автосервис

В Костанае произошел пожар на станции технического обслуживания по улице Орджоникидзе. На месте работают сотрудники МЧС, передает корреспондент агентства Kazinform.

В эти минуты сотрудники МЧС ликвидируют возгорание кровли одноэтажного отдельно стоящего здания станции технического обслуживания по улице Орджоникидзе в Костанае. Информацией делятся очевидцы в соцсетях.

По предварительной информации, горит крыша здания. На месте работают пожарные подразделения. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. Обстоятельства происшествия и площадь возгорания уточняются. МЧС призывает жителей сохранять спокойствие и не приближаться к месту пожара.

Ранее пожар унес жизни пожилой супружеской пары в Восточно-Казахстанской области.