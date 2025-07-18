Будет ли у Алматинской области собственный аэропорт

— Строительство аэропорта предусмотрено Генеральным планом. Если появится инвестор, готовый реализовать этот проект, то мы готовы приступить к обсуждению. Земельный участок для этих целей имеется, — отметил он на встрече с журналистами.

В то же время, по словам главы региона, острой необходимости в новом воздушном узле пока нет.

— От Конаева до аэропорта Алматы всего 45 километров. Если посмотреть на мировую практику, во многих крупных городах расстояние до аэропортов сопоставимо, поэтому пока мы не видим острой потребности. Но если будет инициатива со стороны инвесторов — мы открыты к диалогу, — добавил Султангазиев.

Отметим, что в Восточно-Казахстанской области с нуля строятся два аэропорта — в Катон-Карагае и Зайсане.

Ранее сообщалось, что происходит с аэропортом Петропавловска после банкротства.

В прошлом году в Кызылодре открыли новый терминал аэропорта «Коркыт Ата».

Также стало известно, что в области Жетысу построят международный грузопассажирский аэропорт.