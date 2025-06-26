Международный грузопассажирский аэропорт построят в области Жетысу

В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации проекта по строительству грузопассажирского аэропорта вблизи Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» в области Жетысу.

Проект международного грузопассажирского аэропорта в СЭЗ «Хоргос-Восточные Ворота» предполагает трехэтапную программу строительства авиационной инфраструктуры в соответствии с международными рекомендациями ICAO. В рамках первого этапа до 2027 года планируется создание:

пассажирского терминала с пропускной способностью до 50 человек в час (до 500 человек в час — к 2032 году);

современного топливного хранилища нового вида авиатоплива JET A-1 объемом до 200 тыс. тонн в год (до 550 тыс. тонн — к 2032 году);

грузового терминала с автостоянкой и железнодорожным тупиком мощностью 50 тыс. тонн в год (до 250 тыс. тонн в год — к 2032 году).

В рамках второго и третьего этапов до 2032 года будет также создана туристическая и развлекательная инфраструктура. Общий объем инвестиций составит порядка 250 млрд тенге.

Также проектом предусмотрено создание мультимодальной схемы грузоперевозок Air–Rail–Auto–Air и создание новых точек экономического роста на стыке транспортных и логистических маршрутов в направлении Азиатско-Тихоокеанского региона.

Фото: Правительство РК

- Президент Касым-Жомарт Токаев назвал транспортно-логистическую отрасль одной из приоритетных в рамках масштабной работы по диверсификации структуры казахстанской экономики. Реализация проекта по строительству современного аэропорта в области Жетісу придаст серьезный импульс развитию инфраструктуры и укрепит роль Казахстана как транзитного хаба между Китаем, Центральной Азией и Европой, — подчеркнул Премьер-министр Олжас Бектенов.

В свою очередь, член совета директоров и соучредитель Skyhansa доктор Кристин Грётцбах обозначила нацеленность проекта не только на развитие авиационной инфраструктуры, но и на формирование современного логистического и делового центра в регионе.

Фото: Правительство РК

- Мы создаём не просто аэропорт, а многофункциональный региональный хаб с развитой инфраструктурой международного уровня: грузовым и пассажирским терминалами, топливозаправочным комплексом, авиационно-техническим центром обслуживания воздушных судов (MRO), бизнес-центром, отелями для мультимодальных логистических возможностей. Его расположение — вблизи границы с Китаем, в рамках СЭЗ „Хоргос — Восточные ворота“ — открывает исключительные условия для развития международной торговли, а подключение к железнодорожной и автодорожной сетям делает его одним из самых перспективных логистических узлов на Новом шелковом пути, — отметила Кристин Грётцбах.

Фото: Правительство РК

По итогам встречи состоялось подписание Соглашения об инвестициях между Министерством транспорта РК и Skyhansa. Согласно документу, инвестор обязуется обеспечить строительство необходимой авиационной инфраструктуры, использование преимущественно отечественных материалов и услуг, а также участие в реализации проекта не менее 90% сотрудников из числа граждан Казахстана. Казахстанской стороной будет подведена инженерная и транспортная инфраструктура, а также предоставлены преференции участника специальной экономической зоны.

Отмечается, проект реализуется при участии совместного казахстанско-германского предприятия Skyhansa. С германской стороны партнером выступает компания The Hansa Consortium, специализирующаяся на работах по развитию авиационных терминалов и инфраструктуры, с казахстанской — группа компаний Skymax Technologies, предоставляющая комплексные услуги и инжиниринговые решения для аэропортов на рынке Казахстана, Центральной Азии и Кавказа.