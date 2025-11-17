Потерявшийся в горах Алматы подросток получил обморожение: ему помогли спасатели

По данным городской службы спасения, юноше удалось передать свои координаты спасателям. На место происшествия оперативно направили экипажи поисковиков.

Фото: служба спасения Алматы

— Во время проведения поисковых работ связь с первой группой спасателей временно отсутствовала из-за сложного рельефа, однако операция не прекращалась. Спасатели пешком добрались до потерявшегося подростка. У него было зафиксировано обморожение рук, — сообщили в ведомстве.

Фото: служба спасения Алматы

Пострадавшему незамедлительно оказали первую помощь и организовали сопровождение до стоянки «Шымбулак», где его благополучно передали родителям. В дополнительной медицинской помощи подросток не нуждался.

Служба спасения напоминает: отправляясь в горы, необходимо тщательно планировать маршрут, учитывать погодные условия и иметь при себе исправные средства связи.

Ранее в горах Алматы спасатели оказали помощь двум подросткам, которые также не смогли самостоятельно спуститься с маршрута.

До этого аналогичный случай произошел с 16-летним подростком: поднявшись в горы Медеуского района и потеряв ориентир, он не смог найти дорогу обратно — спасатели спустили его с высоты около четырех тысяч метров.