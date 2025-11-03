В горах Алматы спасатели помогли спуститься двум подросткам

Спасатели службы спасения города Алматы оказали помощь двум подросткам, которые не смогли самостоятельно спуститься с водопада Шукур в Медеуском районе на высоте около 2300 м над уровнем моря.

На место выехал экипаж КСП «БАУ». Спасатели обнаружили юношей и сопроводили их до безопасного участка. В медицинской помощи они не нуждались и далее направились домой самостоятельно.

Ранее спасатели спустили туриста с четырехтысячной высоты в Алматы.