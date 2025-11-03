01:34, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5
В горах Алматы спасатели помогли спуститься двум подросткам
Подростки не смогли самостоятельно спуститься с водопада Шукур, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
Спасатели службы спасения города Алматы оказали помощь двум подросткам, которые не смогли самостоятельно спуститься с водопада Шукур в Медеуском районе на высоте около 2300 м над уровнем моря.
На место выехал экипаж КСП «БАУ». Спасатели обнаружили юношей и сопроводили их до безопасного участка. В медицинской помощи они не нуждались и далее направились домой самостоятельно.
Ранее спасатели спустили туриста с четырехтысячной высоты в Алматы.