Спасатели спустили туриста с четырехтысячной высоты в Алматы

Получившая сигнал о помощи поисковая группа спасателей выдвинулась на 4000 высоту пика Титова.

Определив местоположение юного туриста при помощи биллинга, спасатели вскоре обнаружили его и помогли спуститься.

Молодой человек в медицинской помощи не нуждался и был благополучно передан матери, ожидавшей его у подножья гор.

Ранее руководитель дежурной смены аварийно-спасательной службы Алматы Юрий Сергеев рассказал как подготовиться к походу в горы и почему туристы попадают в беду.