    09:42, 27 Октябрь 2025 | GMT +5

    Спасатели спустили туриста с четырехтысячной высоты в Алматы

    Подросток 16-ти лет поднялся в горы в Медеуском районе Алматы и, потеряв ориентир, не смог найти путь обратно, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    Фото: МЧС РК

    Получившая сигнал о помощи поисковая группа спасателей выдвинулась на 4000 высоту пика Титова. 

    Определив местоположение юного туриста при помощи биллинга, спасатели вскоре обнаружили его и помогли спуститься. 

    Молодой человек в медицинской помощи не нуждался и был благополучно передан матери, ожидавшей его у подножья гор.

    Ранее руководитель дежурной смены аварийно-спасательной службы Алматы Юрий Сергеев рассказал как подготовиться к походу в горы и почему туристы попадают в беду.

    Наталья Мосунова
    Автор
