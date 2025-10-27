09:42, 27 Октябрь 2025 | GMT +5
Спасатели спустили туриста с четырехтысячной высоты в Алматы
Подросток 16-ти лет поднялся в горы в Медеуском районе Алматы и, потеряв ориентир, не смог найти путь обратно, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
Получившая сигнал о помощи поисковая группа спасателей выдвинулась на 4000 высоту пика Титова.
Определив местоположение юного туриста при помощи биллинга, спасатели вскоре обнаружили его и помогли спуститься.
Молодой человек в медицинской помощи не нуждался и был благополучно передан матери, ожидавшей его у подножья гор.
