Что нужно знать перед походом в горы — советы спасателя

Недавно в горах Алматы было обнаружено тело 18-летнего студента, который пропал несколько дней назад. Ранее спасатели всю ночь искали подростка, а незадолго до этого оказывали помощь трем туристам, заблудившимся при спуске с пика Фурманова. Причины участившихся происшествий объяснил спасатель Юрий Сергеев.

По его словам, больше всего людей теряется в горах летом, особенно в ясную и теплую погоду. Это связано с тем, что люди переоценивают свои силы и отправляются в горы без должной подготовки.

— Зимой подобных случаев меньше, потому что и людей в горах значительно меньше, — объясняет Юрий Сергеев. — Походы в это время года требуют дополнительной подготовки: нужна теплая одежда, хорошая экипировка и специальное снаряжение. Даже если неподготовленный человек решится пойти в горы, далеко он не уйдет — холод, снег и сложные погодные условия быстро остановят. А летом все наоборот — погода хорошая, в городе жарко и все стремятся спастись от жары, отправляясь в горы. Людей становится много, и, к сожалению, часть из них идет в горы без подготовки, переоценивая свои возможности.

Фото из личного архива Юрия Сергеева

Спасатель уточняет, что подготовка к походу в горы — это не только физическая форма, но и информационная готовность. Многие отправляются в горы спонтанно: увидели красивое фото в Instagram и решили — «пойду», не изучив маршрут, не проверив, есть ли там связь, опасные участки, где можно пополнить запасы воды. Часто люди не знают, какую обувь нужно надеть, что взять с собой, и в итоге идут в горы без необходимого снаряжения: без воды, еды, запасной одежды и средств связи.

Для тех, кто хочет пройти подготовку, в Алматы и в Казахстане есть альпинистские школы, секции, где в течение 2–3 месяцев можно научиться основам: как ориентироваться в горной местности, как оказывать первую помощь, какие бывают виды рельефа, как обезопасить себя. Такие курсы доступны как детям и подросткам, так и взрослым.

— Но люди чаще всего принимают решение спонтанно и такие курсы не проходят, — отметил Юрий Сергеев.

Чек-лист перед походом в горы

Спасатель Юрий Сергеев дал ряд важных рекомендаций для тех, кто собирается в горы:

узнать маршрут: изучите его заранее — где опасные участки, где лучше подниматься, какую обувь и одежду надеть, есть ли родники, где ловит связь;

погода: обязательно проверить прогноз погоды именно в горах, а не в городе. Сейчас есть много бесплатных ресурсов, где можно узнать точный прогноз по конкретному месту;

навигация: скачайте навигационное приложение, научитесь им пользоваться, загрузите трек маршрута;

снаряжение: возьмите подходящую обувь, одежду, запас воды, еды, аптечку, фонарик, пауэрбанк и средства связи;

информирование: сообщите близким, куда именно идете, по какому маршруту и когда планируете вернуться. Не меняйте маршрут без необходимости, чтобы вас могли искать по заявленному маршруту, если что-то случится;

обучитесь первой помощи: в первую очередь помогают себе сами пострадавшие или их спутники — спасатели добираются не сразу.

Что делать до прихода спасателей?

Юрий Сергеев объясняет, что делать до прихода спасателей, если человек понял, что заблудился.

Если есть связь — нужно сразу звонить на 112 или 109 и отправить геолокацию (например, через WhatsApp). Можно делиться своей геопозицией в режиме реального времени. В 112 можно позвонить даже с чужого заблокированного телефона.

Если связи нет, нужно постараться возвращаться тем же маршрутом, по которому пришли. Не стоит сворачивать в незнакомые направления или искать новые пути — это может привести к еще большей опасности.

— Если есть травма и человек не может двигаться — остается только надеяться, что он заранее оставил информацию о маршруте, и его будут искать по этой нитке. Спасатели начнут поиск именно на основе этой информации, — сказал Юрий Сергеев.

Сколько времени занимает поиск

По словам спасателя, у многих людей, отправляющихся в горы, есть ошибочное представление, что в случае чрезвычайной ситуации спасатели сразу прибудут.

— У многих людей, идущих в горы, есть иллюзия, что в случае ЧС спасатели прибудут буквально через 5–10 минут. На самом деле это не так. Спасателям нужно время, чтобы экипироваться, добраться до места происшествия, а если координаты неизвестны — сначала определить точное местонахождение пострадавшего и поиски могут занять много времени — от нескольких часов до суток, — объяснил он.

Фото из личного архива Юрия Сергеева

Кроме того, время прибытия спасателей зависит от множества факторов: отдаленность маршрута, рельеф, погодные условия и даже время суток. Например, ночью вертолеты не летают, что сильно осложняет поиски. В редких случаях, например, недалеко от Медеу, помощь может прийти быстро — в течение нескольких минут. Но в большинстве ситуаций поиски и оказание помощи занимают часы, а иногда и целые сутки. Важно понимать это и быть готовым к такому развитию событий.

Поэтому очень важно обладать хотя бы базовыми навыками первой помощи, которые могут пригодиться в горах. В случае происшествия в первую очередь помощь смогут оказать либо люди, находящиеся рядом, либо сам пострадавший, если он в состоянии это сделать.

В Алматинском регионе есть четыре спасательных пункта:

в Большом Алматинском ущелье, у экопоста возле реки;

в Малоалматинском ущелье, выше горного курорта Шымбулак;

в Бутаковском ущелье, на границе асфальтовой и грунтовой дорог;

в Медеу, в пожарном депо, дежурит Республиканский оперативно-спасательный отряд.

Юрий Сергеев поясняет, после получения сигнала о ЧС дежурный принимает решение о выезде ближайшей спасательной группы. Экипировка подбирается в зависимости от ситуации — от веревок до носилок. На сборы уходит не больше 5 минут. Далее все зависит от того, насколько точна информация о местоположении пострадавшего: если информации нет, начинается полноценная поисково-спасательная операция, что требует значительно больше времени.

Фото из личного архива Юрия Сергеева

Он приводит пример, когда удалось спасти человека благодаря своевременной информации.

— Был случай в районе ледника Богдановича, недалеко от Октябрьской пещеры. Мужчина получил травму ноги, связи не было, но он смог передать информацию через проходящих мимо туристов, которые сообщили в Шымбулак, оттуда сигнал передали спасателям. Шымбулак бесплатно предоставил нам канатную дорогу. Поднялись, прошли около 2 км до пострадавшего, оказали помощь и транспортировали его вниз. Все прошло успешно — благодаря тому, что пострадавший смог вовремя передать информацию, — продолжил Сергеев.

Нападают ли дикие животные?

На практике таких случаев с серьезными последствиями не зафиксировано. Специалист отмечает, что периодически поступает информация о том, что где-то видели медведей или кабанов, но нападений на людей не было. Даже укусы змей бывают крайне редко, последний случай был несколько лет назад.

— Дикие животные, как правило, стараются избегать встречи с человеком. Особенно летом, когда в горах много естественной пищи — и для медведей, и для кабанов. Люди для них представляют скорее опасность, поэтому они сами стараются не приближаться, — уточнил он.

Советы для любителей горных походов

Спасатель советует тем, кто идет в горы, заранее узнать особенности маршрута, правильно экипироваться, взять все необходимое. Только тогда поход принесет удовольствие, а не превратится в борьбу за выживание.

— Есть хорошая фраза: «Удача любит подготовку». Я бы хотел посоветовать людям относиться к своей жизни и здоровью более ответственно. Часто слышишь истории вроде: «Я туда полез, оттуда упал, потом полз по лесу…» — когда все закончилось благополучно, такие рассказы кажутся увлекательными. Но в момент происшествия человек не думает о красоте природы — он просто пытается выжить. Поэтому мой главный совет: не ходите в горы без подготовки. Только так вы сможете по-настоящему насладиться и восходом, и закатом, и всей красотой, которую дают горы, — подытожил спасатель.

Фото из личного архива Юрия Сергеева

Напомним, по данным МЧС, с 2020 по 2024 годы больше всего происшествий было зафиксировано летом — 206 случаев. Весной произошло 75 инцидентов, осенью — 74, а зимой — 58. Имеется печальная статистика: количество погибших в горах с 2020 по 2024 год составило 16 человек.

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