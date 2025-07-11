Пропавший в горах близ Алматы студент найден мертвым

По данным Службы спасения 109, 11 июля в 07:30 в ходе масштабных поисково-спасательных работ с применением беспилотного летательного аппарата, на высоте более 3000 метров было найдено тело.

— Спасатели оперативно выдвинулись к месту обнаружения пешим порядком для транспортировки тела (время следования более 2,5 часов). На месте продолжает работу оперативный штаб. С близкими работают психологи ДЧС Алматы и РОСО МЧС, — проинформировали в пресс-службе 109.

Напомним, 6 июля в 11:46 на пульт ДЧС поступило сообщение от сотрудника полиции о пропаже гражданина 2007 года рождения, который, по словам брата, 2 июля ушел в горы и не вернулся.

К поискам были привлечены 44 спасателя РОСО МЧС, ДЧС, сотрудники Службы спасения 109, пограничной службы, полиции и волонтёры, а также 8 единиц техники, 3 БПЛА, дроны, 4 кинологических расчёта и авиация Службы спасения «109».

Был развёрнут оперативный штаб в визит-центре «Аюсай». Поисковые работы велись в трёх основных направлениях от космостанции в сторону БАП, осмотр гребня с обеих сторон; склоны на спуске к Алмаарасану и Аюсай; склоны от космостанции до пограничной заставы.



Позже спасатели расширили зону поиска и обследовали пик Крошка (восточный и западный склоны), пик Турист (восточный и западный склоны), ущелье между пиками до моренного озера Шотландия. Несмотря на штормовое предупреждение, поисково-спасательные работы велись круглосуточно.