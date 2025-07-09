В горах вблизи Алматы четвертые сутки ищут пропавшего студента

По информации Службы спасения Алматы, молодой человек пропал 2 июля, однако заявление от родных поступило только 6 июля. К поискам привлечены более 40 человек — сотрудники Службы спасения Алматы (109), Республиканского оперативно-спасательного отряда, ДЧС, пограничной службы, полиции, а также волонтеры. В операции задействованы авиация, восемь единиц техники, четыре кинологических расчет и три беспилотника.

Поисковые группы работают по трем основным направлениям:

- от Космостанции к Большому Алматинскому пику, включая осмотр гребней с обеих сторон;

- склоны в сторону Алма-Арасана и урочища Аюсай;

- спуск от Космостанции до пограничной заставы.

Оперативный штаб ДЧС развернут на территории визит-центра «Аюсай».

— Несмотря на сложный горный рельеф и погоду, спасатели продолжают работу круглосуточно, используя все возможные ресурсы, — отметили в 109.

По данным ДЧС, 6 июля в 11:46 поступило сообщение от сотрудника полиции о пропаже молодого человека. По словам заявителя — гражданина А., его брат, А.Н. 2007 года рождения, 2 июля ушел из дома в сторону гор и с тех пор на связь не выходил.

Тем временем, на странице волонтерского движения по поиску без вести пропавших людей Lider.KZ опубликована информация о студенте. Пропавшего зовут Нурислам Акулбек.

Ранее спасатели искали пропавшего в горах Алматы подростка всю ночь.

Также спасатели МЧС нашли троих человек, заблудившихся в горах при спуске с пика Фурманова в Талгарском районе.