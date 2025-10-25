РУ
    Потерянные миллиарды дольщиков: в ВКО расследуют громкие дела против застройщиков

    Более двух миллиардов тенге потеряли дольщики Восточного Казахстана. В регионе расследуются уголовные дела против нескольких застройщиков, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    строительство, құрылыс
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Самый проблемный объект — жилой комплекс «Emeralds», строительством которого занималось ТОО «Royal Finance Group». В отношении руководителей компании возбуждено уголовное дело.

    — Суд признал их виновными в хищении средств дольщиков и приговорил к шести и семи годам лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу, материалы рассматриваются в апелляционном суде, — сообщили в департаменте экономических расследований по ВКО.

    Всего в строительство «Emeralds» вложились 106 дольщиков, забронировавшие 115 квартир. Общая сумма ущерба составила 1,8 миллиарда тенге.

    — По объекту возведены шесть этажей первых двух блоков и пять этажей третьего и четвёртого, готовность — 35 процентов. Работы приостановлены. Вопрос завершения строительства находится на контроле акимата региона, — отметил заместитель руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля ВКО Самат Кайырдинов.

    Еще один объект, вызвавший нарекания — ЖК «Astoria», который возводило ТОО «Дейнека». В этот проект вложились 36 дольщиков, ущерб оценен в 412 миллионов тенге. Но сейчас проект сдвинулся с мертвой точки.

    — Между СПК«Ертіс» и собственником» земли ТОО «EKM Company» заключено соглашение о совместной деятельности. Разработана проектно-сметная документация, с мая возобновлены строительно-монтажные работы. Готовность объекта — 15 процентов. Завершение строительства планируется во втором квартале 2026 года, — рассказал чиновник.

    Не меньше тревоги вызывает ситуация по ЖК «Diamond», застройщиком которого выступает ТОО «Sparkle Diamond». В проект вложились 48 дольщиков.

    — По данному объекту действует гарантия АО «КЖК». 28 августа 2024 года наступил гарантийный случай, и теперь строительство ведёт государственная компания. Построено четыре этажа, общая готовность составляет 20 процентов, — добавил Самат Кайырдинов.

    Кроме того, в ходе мониторинга интернет-ресурсов управление государственного архитектурно-строительного контроля выявило рекламу продажи квартир без разрешительных документов.
    Нарушения зафиксированы по семи жилым комплексам: «Muztau», «Park Line», «Grant Residence», «Asyl Tay», «Riverside», «Renesans 3» и «Viva Park».

    — По этим объектам направлены письма в отдел архитектуры и прокуратуру города. По комплексу «Viva Park» суд первой инстанции уже вынес решение о запрете рекламы, так как застройщик не имел разрешения на строительство. Решение пока не вступило в законную силу, — добавил Кайырдинов.

    В ведомстве подчеркнули, что подобные случаи подрывают доверие граждан к строительной отрасли и требуют постоянного контроля.

    — Работа по защите прав дольщиков продолжается. Мы усилили надзор за объектами, где есть признаки нарушения законодательства, — отметили в Департаменте экономических расследований региона.

    Ранее мы рассказывали, что делать, если застройщик задерживает сдачу дома.

