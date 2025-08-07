Пострадавший от нападения костанайский врач выписан из больницы в Астане

Как сообщили в пресс-службе Костанайской областной больницы, Антона Кистанова выписали из Национального центра экстренной медицины. Он вернулся домой и находится на больничном. Дальнейшее лечение проходит амбулаторно. Его состояние находится под наблюдением врачей.

Напомним, инцидент произошел в приемном отделении областной больницы в Костанае. Пациент напал на хирурга и нанес ему телесные повреждения.

Мужчина находился в реанимации. Им оказался 34-летний хирург-уролог Антон Кистанов. Позже стало известно, что подозреваемого в нападении мужчину, задержали.

Также в больнице рассказали подробности случившегося: по данным очевидцев, пациент напал на врача в приемном отделении.

Напомним, Глава государства поручил разработать законодательные меры за нападения на медиков.

Позже министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова сообщила, что за нападение на медиков введут до 15 лет лишения свободы.