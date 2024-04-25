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    21:14, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Последствия непогоды устраняют в Алматы

    Последствия непогоды устраняют в Алматы
    Фото: акимат

    В Алматы коммунальные службы оперативно устраняют последствия сильного ветра и дождя, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Последствия непогоды устраняют в Алматы

    Как сообщили в акимате, в городе с 12:00 до 19:00 выпал дождь с усилением ветра. В период выпадения осадков организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами, баграми и другими шанцевыми инструментами для предупреждения подтоплений и обеспечения беспрепятственного пропуска ливневой воды. Заготовлено 2,5 тысячи мешков с песком.

    — По информации районных акиматов, все подтопления оперативно устранены. По данным службы скорой медицинской помощи, пострадавших людей от падения деревьев нет, — отметили в пресс-службе акимата.

    Стоит отметить, что в Алматы ближе к вечеру 24 апреля погода резко изменилась — небо затянуло, пошел дождь, местами с градом, а также начался сильный ветер. Были зафиксированы случаи падения деревьев. 

    Также ухудшившиеся погодные условия привели к временному отключению электроэнергии в некоторые районах. 

    Теги:
    Дожди Сильный ветер Акимат Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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