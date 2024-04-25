Ветер, дожди с градом и пробки: что происходит в Алматы

В Алматы ближе к вечеру 24 апреля погода резко изменилась — небо затянуло, пошел дождь, местами с градом, а также начался сильный ветер, передает корреспондент агентства Kazinform.

Многие жители и гости мегаполиса активно делятся фото и видео непогоды. На кадрах можно увидеть, как за считанные минуты ясное небо заволокло серыми тучами.

Также в городе наблюдаются сильные пробки. По данным гис-сервиса «2ГИС», загруженность дорог в мегаполисе по состоянию на 18:00 часов оценивается в 10 баллов.

Также в пресс-службе ДЧС Алматы сообщили о падениях деревьев.

— Имея сведения о гидрометеоролгическом прогнозе, заранее поставлена задача совместно с районными акиматами во время обильных осадков координировать работу коммунальных служб. В настоящее время техника и сотрудники службы спасения 109 направлены на сообщения о падении деревьев в Алмалинском районе по улице Казыбек би, 65 и в Бостандыкском районе по улице Шашкина, угол улицы Попова. Также в микрорайоне Орбита-3, д. 4, дерево упало па проезжую часть. Проводится расчистка территории, — отметили в ДЧС.

Ранее сообщалось, что с 24 по 28 апреля в Алматы ожидаются дожди.