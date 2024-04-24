Продолжительные дожди ожидаются в Алматы

С 24 по 28 апреля в Алматы ожидаются дожди, передает корреспондент агентства Kazinform.

В акимате города сообщили, что в период выпадения осадков будет организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами, баграми и другими шанцевыми инструментами, заготовлено 2,5 тысячи мешков с песком.

Всего в дневной период при выпадении осадков будет задействовано 465 единиц спецтехники, 28 мотопомп и 810 дорожных рабочих, в ночной период - 236 единиц спецтехники и 215 дорожных рабочих.

- Для обеспечения беспрепятственного пропуска воды и предупреждения подтоплений силами 320 рабочих и 92 единицы спецтехники производятся плановые работы по очистке арычных сетей, арычных переходов и «ловушек» для случайного мусора. Ежедневно из арыков вывозится 250 кубометров смета, ила и случайного мусора, - отметили в акимате.

В связи с ухудшением погодных условий водителям не рекомендуется парковать автомобили у обочин дорог из-за угрозы падения деревьев и обрыва линий электропередачи. В акимате также просят жителей и гостей воздержаться от походов в горы и не засорять отходами арыки, ливневые стоки и каналы.

По прогнозу РГП «Казгидромет»:

24 апреля: переменная облачность, кратковременный дождь до 3 мм. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха днем +23…+25 градусов.

25 апреля: переменная облачность, утром и днем временами дождь, гроза до 15 мм. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +18…+20 градусов.

26 апреля: переменная облачность, ночью и утром временами дождь до 8 мм. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12°, днем +16…+18 градусов.

27 апреля: переменная облачность, после 15.00 до 23.00 временами дождь до 3 мм. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +13…+15 градусов.

28 апреля: переменная облачность. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +13…+15 градусов.