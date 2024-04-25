Несколько районов Алматы остались без электричества

Ухудшившиеся погодные условия, сопровождаемые порывами ветра, привели к временному отключению электроэнергии в Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

В АО «Алатау жарық компаниясы» сообщили, что частичные отключения электроэнергии произошли на территории микрорайонов Ерменсай, Нур Алатау, Тау-Самалы, Карагайлы, Курамыс, Акжар, Баганашыл, Аскартау, Шанырак-1,2.

— Дежурные бригады оперативно реагируют на все обращения и работают над скорейшим устранением неполадок, — отметили в АЖК.

В целях оперативного предоставления информации касательно причины перебоев электроснабжения рекомендуется обращаться в «Контакт-центр» ТОО «АлматыЭнергоСбыт» по телефону: 356-99-99. В случае аварийных отключений на линиях наружного освещения: 8 771-718-24-39, 8 771-718-24-56, 390-20-40, 390-20-60 «Алматы Қала Жарық». Диспетчерские пункты работают круглосуточно.