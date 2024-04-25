РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:17, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Несколько районов Алматы остались без электричества

    ауа райы
    Фото: кадр из видео

    Ухудшившиеся погодные условия, сопровождаемые порывами ветра, привели к временному отключению электроэнергии в Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В АО «Алатау жарық компаниясы» сообщили, что частичные отключения электроэнергии произошли на территории микрорайонов Ерменсай, Нур Алатау, Тау-Самалы, Карагайлы, Курамыс, Акжар, Баганашыл, Аскартау, Шанырак-1,2.

    — Дежурные бригады оперативно реагируют на все обращения и работают над скорейшим устранением неполадок, — отметили в АЖК.

    В целях оперативного предоставления информации касательно причины перебоев электроснабжения рекомендуется обращаться в «Контакт-центр» ТОО «АлматыЭнергоСбыт» по телефону: 356-99-99. В случае аварийных отключений на линиях наружного освещения: 8 771-718-24-39, 8 771-718-24-56, 390-20-40, 390-20-60 «Алматы Қала Жарық». Диспетчерские пункты работают круглосуточно.

    Теги:
    Погода Электроэнергия Сильный ветер Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!