После смертельных ДТП на трассах в области Абай изменят схемы дорожных знаков

Департамент полиции области Абай определил два наиболее аварийно-опасных участка трасс, на которых зафиксировано наибольшее число дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями.

Речь идёт о 30-м километре автодороги «Семей — Усть-Каменогорск», где 3 октября произошли несколько ДТП с человеческими жертвами, а также о 600-м километре трассы «Омск — Майкапчагай», где 2 ноября в аварии погибли трое студентов.

По поручению начальника департамента полиции области Абай полковника полиции Эльдара Даниярова данные участки были тщательно обследованы.

Подготавливаются предложения по корректировке дорожной инфраструктуры: изменению схем расстановки дорожных знаков, обновлению разметки и усилению предупредительных элементов. Одновременно усилено несение службы роты патрульной полиции. Для контроля выезда на встречную полосу — одного из ключевых факторов, приводящих к смертельным ДТП, сотрудники применяют беспилотные летательные аппараты.

Основной причиной тяжёлых аварий остаётся опасный обгон и нарушение правил опережения. Комплекс предпринимаемых мер направлен на снижение аварийности и повышение дисциплины водителей на основных магистралях региона. Департамент полиции области Абай призывает участников дорожного движения строго соблюдать правила, быть внимательными и учитывать особенности указанных участков дорог.