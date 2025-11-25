РУ
    16:30, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    После смертельных ДТП на трассах в области Абай изменят схемы дорожных знаков

    В области Абай определены самые аварийно-опасные участки автодорог, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДП региона.

    Фото: ДП области Абай

    Департамент полиции области Абай определил два наиболее аварийно-опасных участка трасс, на которых зафиксировано наибольшее число дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями.

    Речь идёт о 30-м километре автодороги «Семей — Усть-Каменогорск», где 3 октября произошли несколько ДТП с человеческими жертвами, а также о 600-м километре трассы «Омск — Майкапчагай», где 2 ноября в аварии погибли трое студентов.

    По поручению начальника департамента полиции области Абай полковника полиции Эльдара Даниярова данные участки были тщательно обследованы.

    Подготавливаются предложения по корректировке дорожной инфраструктуры: изменению схем расстановки дорожных знаков, обновлению разметки и усилению предупредительных элементов. Одновременно усилено несение службы роты патрульной полиции. Для контроля выезда на встречную полосу — одного из ключевых факторов, приводящих к смертельным ДТП, сотрудники применяют беспилотные летательные аппараты. 

    Основной причиной тяжёлых аварий остаётся опасный обгон и нарушение правил опережения. Комплекс предпринимаемых мер направлен на снижение аварийности и повышение дисциплины водителей на основных магистралях региона. Департамент полиции области Абай призывает участников дорожного движения строго соблюдать правила, быть внимательными и учитывать особенности указанных участков дорог.

    Дороги ДТП Регионы Казахстана Полиция Трассы Область Абай Безопасность Авария Ремонт дорог
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
