    11:43, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Три человека погибли в ДТП в области Абай

    В области Абай на автомобильной трассе произошло столкновение легкового и грузового автомобилей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    апаты
    Фото: pervyi_semsky / Instagram

    По информации пресс-службы департамента полиции Абайской области, авария произошла на участке автомобильной дороги республиканского значения «Омск — Майкапчагай».

    — Произошло столкновение автомобилей Toyota Avensis и Howa. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Toyota Avensis и два его пассажира скончались на месте происшествия, — сообщили представители ведомства.

    Полиция начала досудебное расследование в соответствии со статьей 345, частью 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

    Ранее в Алматы произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей, в результате которого пострадали пять человек.

    Айгуль Эсеналиева
