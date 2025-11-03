Три человека погибли в ДТП в области Абай

По информации пресс-службы департамента полиции Абайской области, авария произошла на участке автомобильной дороги республиканского значения «Омск — Майкапчагай».

— Произошло столкновение автомобилей Toyota Avensis и Howa. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Toyota Avensis и два его пассажира скончались на месте происшествия, — сообщили представители ведомства.

Полиция начала досудебное расследование в соответствии со статьей 345, частью 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Ранее в Алматы произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей, в результате которого пострадали пять человек.