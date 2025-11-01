Массовое ДТП в Алматы: пострадали пять человек

Как сообщили в департаменте полиции города, авария произошла 31 октября около 22:50 в Бостандыкском районе. Водитель автомобиля BMW, двигаясь по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении, выехал на встречную полосу и столкнулся с шестью транспортными средствами.

Фото: threads.com/@tam1rka.axaxa

— В результате ДТП пять человек обратились за медицинской помощью. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники управления полиции Бостандыкского района, — проинформировали в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором автобус сбивает женщину на остановке по улице Тимирязева в Алматы.