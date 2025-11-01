РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:28, 01 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Массовое ДТП в Алматы: пострадали пять человек

    В Алматы на проспекте Аль-Фараби произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей, передает агентство Kazinform.

    ДТП, авария
    Фото: threads.com/@tam1rka.axaxa

    Как сообщили в департаменте полиции города, авария произошла 31 октября около 22:50 в Бостандыкском районе. Водитель автомобиля BMW, двигаясь по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении, выехал на встречную полосу и столкнулся с шестью транспортными средствами.

    ДТП, авария, алматы
    Фото: threads.com/@tam1rka.axaxa

    — В результате ДТП пять человек обратились за медицинской помощью. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники управления полиции Бостандыкского района, — проинформировали в пресс-службе департамента полиции Алматы.

    Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором автобус сбивает женщину на остановке по улице Тимирязева в Алматы. 

    Теги:
    ДТП Алматы Происшествия Авария
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают