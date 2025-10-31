РУ
    18:16, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Автобус сбил женщину на остановке в Алматы

    В социальных сетях распространилось видео, на котором автобус сбивает женщину на остановке по улице Тимирязева в Алматы, передает агентство Kazinform.

    р
    кадр из видео

    На кадрах видно, как автобус движется по выделенной полосе, проезжает на желтый сигнал светофора и подъезжает к остановке. В этот момент женщина выходит на проезжую часть навстречу транспорту и сталкивается с автобусом, после чего падает. Очевидцы, находившиеся на остановке, помогли ей подняться.

    В департаменте полиции отметили, что сообщение о происшествии на пульт «102» не поступало. Тем не менее управление общественной безопасности ДП города проводит проверку.

    — Будут установлены все обстоятельства произошедшего и приняты меры в соответствии с законодательством, — прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.

    Недавно в Жетысуском районе Алматы, вблизи барахолки, произошло ДТП с участием общественного транспорта — автобус снес остановку и сбил человека. В результате за медицинской помощью обратились двое пострадавших. 

    Ранее в Алматы произошел еще один подобный случай — автобус сбил пожилую женщину. 

    Теги:
    ДТП Автобус Алматы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
