Автобус сбил женщину на остановке в Алматы
В социальных сетях распространилось видео, на котором автобус сбивает женщину на остановке по улице Тимирязева в Алматы, передает агентство Kazinform.
На кадрах видно, как автобус движется по выделенной полосе, проезжает на желтый сигнал светофора и подъезжает к остановке. В этот момент женщина выходит на проезжую часть навстречу транспорту и сталкивается с автобусом, после чего падает. Очевидцы, находившиеся на остановке, помогли ей подняться.
В департаменте полиции отметили, что сообщение о происшествии на пульт «102» не поступало. Тем не менее управление общественной безопасности ДП города проводит проверку.
— Будут установлены все обстоятельства произошедшего и приняты меры в соответствии с законодательством, — прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.
Недавно в Жетысуском районе Алматы, вблизи барахолки, произошло ДТП с участием общественного транспорта — автобус снес остановку и сбил человека. В результате за медицинской помощью обратились двое пострадавших.
Ранее в Алматы произошел еще один подобный случай — автобус сбил пожилую женщину.