Автобус сбил женщину на остановке в Алматы

На кадрах видно, как автобус движется по выделенной полосе, проезжает на желтый сигнал светофора и подъезжает к остановке. В этот момент женщина выходит на проезжую часть навстречу транспорту и сталкивается с автобусом, после чего падает. Очевидцы, находившиеся на остановке, помогли ей подняться.

В департаменте полиции отметили, что сообщение о происшествии на пульт «102» не поступало. Тем не менее управление общественной безопасности ДП города проводит проверку.

— Будут установлены все обстоятельства произошедшего и приняты меры в соответствии с законодательством, — прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.

Недавно в Жетысуском районе Алматы, вблизи барахолки, произошло ДТП с участием общественного транспорта — автобус снес остановку и сбил человека. В результате за медицинской помощью обратились двое пострадавших.

Ранее в Алматы произошел еще один подобный случай — автобус сбил пожилую женщину.