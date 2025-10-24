Автобус снес остановку и сбил человека в Алматы: есть пострадавшие

Инцидент произошел сегодня около 12:35 в районе барахолки. Видео столкновения автобуса с остановочным павильоном распространилось в социальных сетях.

Как сообщили в департаменте полиции города, водитель автобуса марки Yutong, следовавший по улице Северное кольцо в северном направлении, не справился с управлением. В результате транспортное средство врезалось в бордюр, затем в остановочный комплекс и совершило наезд на пешехода, находившегося в этот момент на остановке.

— В результате данного ДТП за медицинской помощью обратились два человека — пешеход, стоявший на остановке, и пассажир автобуса. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники управления полиции Жетысуского района, — отметили в пресс-службе департамента полиции.

Напомним, аналогичный инцидент произошел в Алматы 22 декабря 2023 года. Тогда пассажир автобуса 47-го маршрута в результате конфликта ударил водителя-женщину, которая потеряла сознание и управление над транспортом. Далее неуправляемый автобус допустил наезд на людей, находившихся возле остановки, а также столкнулся с четырьмя авто. Видео ДТП позже появилось в Сети.

В результате аварии три человека погибли на месте, еще трое получили травмы и были госпитализированы. Среди погибших оказалась супружеская пара, воспитывавшая четверых детей.