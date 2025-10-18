РУ
    23:00, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    Автобус сбил пожилую женщину в Алматы

    ДТП произошло в Медеуском районе города, передает агентство Kazinform.

    Кадр из видео

    В соцсетях распространяется видео с места происшествия.

    Как сообщили в департаменте полиции Алматы, сегодня, в 9:45, водитель автобуса, двигаясь по улице Макатаева в восточном направлении, на пересечении с улицей Зенкова, совершил наезд на пешехода — женщину 1950 года рождения. В результате она получила телесные повреждения и была доставлена в одну из городских больниц.

    — Все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники управления полиции Медеуского района, — прокомментировали в пресс-службе ДП.

    Ранее в Алматы скорая сбила подростка на пешеходном переходе. 

    Теги:
    ДТП Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
