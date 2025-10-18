23:00, 17 Октябрь 2025 | GMT +5
Автобус сбил пожилую женщину в Алматы
ДТП произошло в Медеуском районе города, передает агентство Kazinform.
В соцсетях распространяется видео с места происшествия.
Как сообщили в департаменте полиции Алматы, сегодня, в 9:45, водитель автобуса, двигаясь по улице Макатаева в восточном направлении, на пересечении с улицей Зенкова, совершил наезд на пешехода — женщину 1950 года рождения. В результате она получила телесные повреждения и была доставлена в одну из городских больниц.
— Все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники управления полиции Медеуского района, — прокомментировали в пресс-службе ДП.
