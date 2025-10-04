Смертельные ДТП произошли в области Абай

Как сообщили в ДП, причинами трагедий стали грубые нарушения правил дорожного движения: выезд на встречную полосу и разворот в месте, где установлена сплошная линия разметки.

— В результате нарушений четыре человека погибли, — говорится в сообщении.

Департамент полиции области Абай обращается ко всем участникам дорожного движения:

— Будьте предельно внимательными и ответственными за рулем. Помните — дома вас ждут близкие.

Напомним, 2 октября два человека погибли в ДТП с участием лошади на трассе Павлодар — Кызылорда.