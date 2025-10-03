Два человека погибли в ДТП с участием лошади на трассе Павлодар — Кызылорда

По предварительным данным, 2 октября на автодороге Павлодар — Кызылорда вблизи села Атамекен водитель автомобиля Toyota Alphard, не выбрав безопасную скорость движения, совершил наезд на лошадь. В результате машина опрокинулась в кювет.

В ДТП погибли два пассажира, водитель получил травмы. В рамках расследования будет дана правовая оценка и действиям владельца животного.

В полиции напомнили, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения необходимо строго соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, а также контролировать техническое состояние транспортных средств.

Напомним, жуткая авария произошла на трассе Алматы — Бишкек, в которой погибли 8 человек.




