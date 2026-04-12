После пожара в ЖК в Астане 16 человек временно расселили
В Астане после ночного пожара в жилом комплексе по улице Туркестан 16 человек временно разместили в гостинице. В их квартирах повреждений не зафиксировано — после проветривания жители смогут вернуться домой, передает корреспондент агентства Kazinform.
Пожар произошел в квартире на 15-м этаже. По данным ДЧС, к моменту прибытия первых подразделений огонь охватил всю площадь квартиры. Дверь была закрыта на два замка, спасателям пришлось вскрывать её с помощью специальных инструментов.
В ходе тушения из горящей квартиры спасли женщину — ее передали бригаде скорой помощи. На месте происшествия обнаружены тела троих несовершеннолетних детей.
С верхних этажей эвакуировали 20 человек, еще около 40 жильцов покинули здание самостоятельно. Пожар полностью ликвидирован.
Как уточнили в ДЧС, сработала система пожарной сигнализации, лифты автоматически спустились на первый этаж. Несмотря на затрудненный доступ во двор из-за припаркованных автомобилей и закрытых ворот, пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние квартиры.
В акимате района Есиль сообщили, что при поддержке спонсоров будет проведен ремонт в пострадавшем подъезде и на этаже. Родственникам погибших окажут помощь в организации ритуальных услуг.
По факту пожара начато досудебное расследование, назначены экспертизы для установления причин возгорания.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в квартире многоэтажного дома ночью 12 апреля по адресу улица Туркестан, 14А. На месте трагедии были обнаружены тела трех несовершеннолетних.
Пострадавшая женщина была доставлена в больницу, у нее диагностирован ожоговый шок 2-3 степени — она находится в реанимации.
По данному факту возбуждено уголовное дело.