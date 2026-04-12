РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:57, 12 Апрель 2026 | GMT +5

    После пожара в ЖК в Астане 16 человек временно расселили

    В Астане после ночного пожара в жилом комплексе по улице Туркестан 16 человек временно разместили в гостинице. В их квартирах повреждений не зафиксировано — после проветривания жители смогут вернуться домой, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Пожар произошел в квартире на 15-м этаже. По данным ДЧС, к моменту прибытия первых подразделений огонь охватил всю площадь квартиры. Дверь была закрыта на два замка, спасателям пришлось вскрывать её с помощью специальных инструментов.

    В ходе тушения из горящей квартиры спасли женщину — ее передали бригаде скорой помощи. На месте происшествия обнаружены тела троих несовершеннолетних детей.

    С верхних этажей эвакуировали 20 человек, еще около 40 жильцов покинули здание самостоятельно. Пожар полностью ликвидирован.

    Как уточнили в ДЧС, сработала система пожарной сигнализации, лифты автоматически спустились на первый этаж. Несмотря на затрудненный доступ во двор из-за припаркованных автомобилей и закрытых ворот, пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние квартиры.

    В акимате района Есиль сообщили, что при поддержке спонсоров будет проведен ремонт в пострадавшем подъезде и на этаже. Родственникам погибших окажут помощь в организации ритуальных услуг.

    По факту пожара начато досудебное расследование, назначены экспертизы для установления причин возгорания.

    Ранее сообщалось, что пожар произошел в квартире многоэтажного дома ночью 12 апреля по адресу улица Туркестан, 14А. На месте трагедии были обнаружены тела трех несовершеннолетних.

    Пострадавшая женщина была доставлена в больницу, у нее диагностирован ожоговый шок 2-3 степени — она находится в реанимации.

    По данному факту возбуждено уголовное дело.

    Теги:
    Пожар Астана
    Дарья Аверченко
    Автор
    Сейчас читают