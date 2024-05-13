По республике после паводков вернулись в свои дома 54 755 человек. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В эвакопунктах остается 5 291 человек, из них 2 239 детей. Отведена и откачана вода из 11 205 жилых домов и 3 516 дворовых территорий. Откачано более 19,3 млн м3 талой воды, проведена укладка 7,8 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала.

Между тем обстановка на западе страны остается напряженной. Пик паводка в Атырау ожидается через 4-5 дней. Вице-премьер Канат Бозумбаев проинспектировал противопаводковые сооружения и работу двух каналов в Атырау.

Более 300 человек откачивают воду и возводят дамбу в поселке Индербор в Атырауской области. Для безопасного проведения работ по ликвидации часть поселка отключена от электричества.

Вода в реке Жайык превысила опасный уровень в поселке Индербор.