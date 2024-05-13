РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:16, 13 Май 2024 | GMT +6

    После паводков вернулись в свои дома 54 755 человек — МЧС РК

    паводки, дома
    Фото: Олеся Жуковень/ Kazinform

    По республике после паводков вернулись в свои дома 54 755 человек. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС. 

    В эвакопунктах остается 5 291 человек, из них 2 239 детей. Отведена и откачана вода из 11 205 жилых домов и 3 516 дворовых территорий. Откачано более 19,3 млн м3 талой воды, проведена укладка 7,8 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала.

    Между тем обстановка на западе страны остается напряженной. Пик паводка в Атырау ожидается через 4-5 дней. Вице-премьер Канат Бозумбаев проинспектировал противопаводковые сооружения и работу двух каналов в Атырау.

    Более 300 человек откачивают воду и возводят дамбу в поселке Индербор в Атырауской области. Для безопасного проведения работ по ликвидации часть поселка отключена от электричества.

    Вода в реке Жайык превысила опасный уровень в поселке Индербор.

    Теги:
    МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Режим ЧС Река Жайык Паводки в Казахстане Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!