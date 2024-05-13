Пик паводка в Атырау ожидается через 4-5 дней
В воскресенье Вице-премьер Канат Бозумбаев проинспектировал противопаводковые сооружения и работу двух каналов в Атырау, передаёт агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.
Первым объектом посещения стал канал «Соколок» протяженностью 32 км. Он предназначен для разгрузки большого течения реки Жайык в сторону Атырау. «Соколок» соединяет Жайык и Каспийское море в обход города и может принять на себя около 100 кубометров воды в секунду. Также Вице-премьер проинспектировал работу нового канала, протяженностью 24 км.
Далее Канат Бозумбаев осмотрел опасные участки по городу, где организовано круглосуточное дежурство. Общая протяженность дамб, защищающих Атырау, составила 252 км.
12 мая уровень воды в городе поднялся на 1 см и составил 539 см, при критическом уровне — 550 см. Пик паводка в Атырау ожидается через 4-5 дней. В связи с чем Вице-премьер поручил усилить дамбы в местах подмыва берегов и укрепить их геотекстилем и бетонными блоками.