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    22:00, 12 Май 2024 | GMT +6

    Пик паводка в Атырау ожидается через 4-5 дней

    атырау
    Фото: Правительство РК

    В воскресенье Вице-премьер Канат Бозумбаев проинспектировал противопаводковые сооружения и работу двух каналов в Атырау, передаёт агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

    Правительство РК
    Фото: Правительство РК

    Первым объектом посещения стал канал «Соколок» протяженностью 32 км. Он предназначен для разгрузки большого течения реки Жайык в сторону Атырау. «Соколок» соединяет Жайык и Каспийское море в обход города и может принять на себя около 100 кубометров воды в секунду. Также Вице-премьер проинспектировал работу нового канала, протяженностью 24 км.

    Правительство РК
    Фото: Правительство РК

    Далее Канат Бозумбаев осмотрел опасные участки по городу, где организовано круглосуточное дежурство. Общая протяженность дамб, защищающих Атырау, составила 252 км.

    12 мая уровень воды в городе поднялся на 1 см и составил 539 см, при критическом уровне — 550 см. Пик паводка в Атырау ожидается через 4-5 дней. В связи с чем Вице-премьер поручил усилить дамбы в местах подмыва берегов и укрепить их геотекстилем и бетонными блоками.

    Правительство РК
    Фото: Правительство РК

     

    Теги:
    Атырау Правительство РК Наводнение Паводки в Казахстане Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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