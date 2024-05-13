В воскресенье Вице-премьер Канат Бозумбаев проинспектировал противопаводковые сооружения и работу двух каналов в Атырау, передаёт агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

Фото: Правительство РК

Первым объектом посещения стал канал «Соколок» протяженностью 32 км. Он предназначен для разгрузки большого течения реки Жайык в сторону Атырау. «Соколок» соединяет Жайык и Каспийское море в обход города и может принять на себя около 100 кубометров воды в секунду. Также Вице-премьер проинспектировал работу нового канала, протяженностью 24 км.

Фото: Правительство РК

Далее Канат Бозумбаев осмотрел опасные участки по городу, где организовано круглосуточное дежурство. Общая протяженность дамб, защищающих Атырау, составила 252 км.

12 мая уровень воды в городе поднялся на 1 см и составил 539 см, при критическом уровне — 550 см. Пик паводка в Атырау ожидается через 4-5 дней. В связи с чем Вице-премьер поручил усилить дамбы в местах подмыва берегов и укрепить их геотекстилем и бетонными блоками.