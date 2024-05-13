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    08:30, 13 Май 2024 | GMT +6

    Вода в реке Жайык превысила опасный уровень в поселке Индербор

    Жайык
    Фото: кадр из видео

    Уровень воды в реке Жайык продолжает повышаться в Атырауской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС.

    Изменение уровня воды в реке Жайык на 8 часов:

    • село Индербор + 5 см, уровень воды — 1038 см, критический уровень — 845 см;
    • село Махамбет + 11 см, уровень воды — 966 см, критический уровень — 850 см;
    • город Атырау + 7 см, уровень воды — 545 см, критический уровень — 550 см;
    • село Жанаталап + 5 см, уровень воды — 391 см, критический уровень — 500 см;
    • селоЕркинкала + 5 см, уровень воды — 351 см, критический уровень — 450 см.

    Ранее сообщалось, что в поселке Индербор в Атырауской области произошёл разлив паводковой воды. По предварительной информации, причиной разлива стала неиспользуемые коммуникации (труба).

    Ведутся работы по откачке воды и параллельному возведению дамбы вокруг участка разлива задействовано 30 единиц техники, 20 водооткачивающих устройств и более 300 человек: сотрудники, ДЧС, военнослужащие, местные жители.

    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Вода Режим ЧС Река Жайык Паводки в Казахстане Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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