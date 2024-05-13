Вода в реке Жайык превысила опасный уровень в поселке Индербор

Уровень воды в реке Жайык продолжает повышаться в Атырауской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС.

Изменение уровня воды в реке Жайык на 8 часов:

село Индербор + 5 см, уровень воды — 1038 см, критический уровень — 845 см;

село Махамбет + 11 см, уровень воды — 966 см, критический уровень — 850 см;

город Атырау + 7 см, уровень воды — 545 см, критический уровень — 550 см;

село Жанаталап + 5 см, уровень воды — 391 см, критический уровень — 500 см;

селоЕркинкала + 5 см, уровень воды — 351 см, критический уровень — 450 см.

Ранее сообщалось, что в поселке Индербор в Атырауской области произошёл разлив паводковой воды. По предварительной информации, причиной разлива стала неиспользуемые коммуникации (труба).

Ведутся работы по откачке воды и параллельному возведению дамбы вокруг участка разлива задействовано 30 единиц техники, 20 водооткачивающих устройств и более 300 человек: сотрудники, ДЧС, военнослужащие, местные жители.