Более 300 человек откачивают воду и возводят дамбу в поселке Индербор в Атырауской области

В поселке Индербор в Атырауской области произошёл разлив паводковой воды. По предварительной информации, причиной разлива стала неиспользуемые коммуникации (труба). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС.

Ведутся работы по откачке воды и параллельному возведению дамбы вокруг участка разлива задействовано 30 единиц техники, 20 водооткачивающих устройств и более 300 человек: сотрудники, ДЧС, военнослужащие, местные жители.

Уровень воды в реке Жайык в селе Индербор составляет 1036 см, при критическом — 845 см. Всего по Индерскому району возведено 30 км берегоукрепительных дамб. Распространяемая ранее информация в социальных сетях о прорыве дамбы является недостоверной. На месте находится аким Атырауской области Серик Шапкенов, руководство ДЧС, ликвидационные работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что пик паводка в Атырау ожидается через 4-5 дней.