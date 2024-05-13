Часть поселка Индербор Атырауской области отключили от электричества

В поселке Индербор Атырауской области продолжаются работы по ликвидации разлива паводковой воды. Для безопасного проведения работ по ликвидации часть поселка отключена от электричества, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС.

⁃ В целях ликвидации последствий разлива производится откачка воды в реку Жайык. Параллельно ведется возведение трехуровневой дамбы вокруг аварийного участка, ситуация находится на контроле, — сказал аким Индерского района Дарын Шамуратов.

По словам главы района, часть поселка Индербор остается без света. Также ведутся работы по возведению резервной дамбы. На месте аким Атырауской области Серик Шапкенов и министр по ЧС РК Чингиз Аринов. Задействована спецтехника района и дополнительно привлечена техника из областного центра.

Как сообщалось, в поселке Индербор в Атырауской области произошёл разлив паводковой воды. По предварительной информации, причиной разлива стала неиспользуемые коммуникации (труба). Ведутся работы по откачке воды и параллельному возведению дамбы вокруг участка разлива задействовано 30 единиц техники, 20 водооткачивающих устройств и более 300 человек: сотрудники, ДЧС, военнослужащие, местные жители.

Вода в реке Жайык в поселке Индербор превысила опасный уровень.