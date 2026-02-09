Корм для скота доставили из ЗКО в Атыраускую область

Последствием стал падёж сельскохозяйственных животных. В связи с произошедшим районный акимат в целях поддержки сельхозпроизводителей организовал доставку кормов из Западно-Казахстанской области.

Фото Камыскалинского сельского округа

По словам фермеров, главным условием успешного прохождения зимы без потерь является наличие достаточного количества качественного корма для скота. Однако в последние годы прекращение субсидирования кормов, а также резкий рост цен на сено и комбикорма оказывают серьёзную нагрузку на мелкие и средние хозяйства.

Фото Камыскалинского сельского округа

В Камыскалинский сельский округ из города Уральска было доставлено 39 тонн корма для скота. Речь идёт не об отрубях, а о корме из дроблёной белой пшеницы. Реализация осуществляется по цене 104 тенге за 1 килограмм. Расходы, связанные с доставкой корма, включая привлечение техники и обеспечение её необходимыми горюче-смазочными материалами, взяли на себя компании, осуществляющие деятельность на территории района, оказав спонсорскую поддержку.

В Камыскалинском сельском округе проживает 728 семей, из которых 204 занимаются содержанием скота. Кроме того, на территории округа зарегистрировано 70 крестьянских хозяйств. По словам акима сельского округа Рафигат Тажиденовой, для того, чтобы корм был распределён равномерно, крестьянским хозяйствам реализуется по 20 мешков, а жителям — от 5 до 10 мешков.

— В настоящее время стоимость отрубей составляет 120-130 тенге за 1 килограмм, при этом их питательная ценность ниже по сравнению с кормом из белой пшеницы. Поэтому доставленный корм является одновременно более эффективным и более доступным. Каждый мешок дроблёной пшеницы весит 25 кг, цена 1 кг составляет 104 тенге, то есть один мешок реализуется по цене 2600 тенге. Корм, доставленный в первой половине дня, продолжает продаваться и после обеда — жители приобретают его по очереди, — сообщила аким сельского округа Рафигат Тажиденова.

Поставленный запас корма реализуется не только жителям Камыскалы, но и населению Тущыкудыкского и Аккыстауского сельских округов. Наряду с этим проводится соответствующая контрольная работа с целью недопущения необоснованного роста цен на корма и сено.

— В период суровой зимы эта помощь стала для населения серьёзной поддержкой. Мы искренне благодарны районному и сельскому акиматам за организацию поставок кормов по доступной цене. Особенно тяжело нынешняя зима сказалась на лошадях. Ранее мы приобретали на рынке и у частных лиц 18 кг отрубей по 2600 тенге. Оказанная сегодня помощь стала существенной поддержкой для многих хозяйств, словно позволила залатать образовавшиеся пробелы. Хотелось бы, чтобы подобная поддержка находила продолжение и в дальнейшем, — отметил фермер Калидолла Кадиров.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в селе Камыскала Исатайского района Атырауской области погибло более 50 лошадей.