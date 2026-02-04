Более 50 лошадей погибло из-за гололеда в Атырауской области

Причиной падежа стало образование ледяной корки на поверхности земли после дождя, за которым в январе последовал снегопад. Именно неблагоприятные погодные условия привели к гибели скота, находившегося на выпасе в степной зоне.

Как сообщили в районном акимате, по данному факту участковыми ветеринарными врачами округа были составлены соответствующие акты. При этом официальная регистрация падежа лошадей произведена не была.

— В настоящее время районный акимат ведёт переговоры с производственными предприятиями для организации перевозки кормов для скота с использованием специальной техники. Планируется назначить оператора из числа граждан, занимающихся животноводством, который будет осуществлять закупку необходимых кормов. Кроме того, с целью недопущения необоснованного роста цен на корма осуществляется постоянный мониторинг, — сообщил заместитель акима Исатайского района Нурберген Утегенов.

В селе Зинеден, также относящемся к Исатайскому району, на данный момент зарегистрировано заболевание у 65 голов крупного рогатого скота. В хозяйствах были выявлены признаки инфекционных заболеваний среди рогатого скота. У заболевших животных были отобраны пробы, которые направили в лабораторию республиканского государственного предприятия «Национальный референтный центр по ветеринарии» в городе Астана.

По результатам лабораторных исследований у коров были выявлены диарея и инфекционный ринотрахеит. По информации ветеринарных специалистов, на сегодня случаев падежа скота в данном населённом пункте не зафиксировано. В селе введён запрет на ввоз и вывоз животных.

— В связи с этим по предложению руководителя Исатайской районной территориальной инспекции решением акима Зинеденского сельского округа на территории округа введены ограничительные мероприятия. В зоне эпизоотического очага специалисты Атырауского подразделения РГУ «Республиканский противоэпизоотический отряд» проводят дезинфекцию дворов и хозяйственных построек. Также специалисты противоэпизоотического отряда, районной территориальной инспекции и ветеринарной станции провели встречи с жителями села, в ходе которых подробно разъяснили текущую эпизоотическую ситуацию, принимаемые меры и требования по соблюдению мер предосторожности, — сообщил руководитель Исатайской районной ветеринарной станции Асланбек Шарипов.

По словам специалистов, заболевшие животные получают необходимое лечение, их состояние находится под постоянным контролем. Возбудитель заболевания может передаваться воздушно-капельным путём, при непосредственном контакте, а также через корма и сено. Дезинфицирующие средства предоставляются бесплатно, тогда как лекарственные препараты для симптоматического лечения владельцы скота приобретают за собственный счёт.

Село Зинеден граничит с Курмангазинским районом. Ранее сообщалось, что аналогичная эпизоотическая ситуация была зафиксирована в 4 сельских округах этого района.

Фермеры Исатайского района в основном приобретают корма для скота в других районах. По их словам, при наличии достаточного объёма кормов возможно сохранить поголовье скота даже в сложных зимних условиях. Однако отсутствие субсидий значительно осложнило ведение животноводства, поскольку стоимость сена и комбикормов существенно увеличивает финансовую нагрузку на хозяйства.

С 2024 года в Атырауской области субсидии на корма для скота не предоставляются. Данное решение в начале текущего года прокомментировал заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев.

— С 2024 года субсидии на корма были исключены из перечня обязательных субсидий. Местные исполнительные органы могут оказывать поддержку фермерам только в случае отсутствия роста кормовых культур и при возникновении чрезвычайной ситуации. По данному вопросу была создана специальная комиссия, которая провела всесторонний анализ. В настоящее время в области не наблюдается массового неурожая кормов. По сравнению с периодами до паводков, в результате увеличения объёмов воды во многих местах отмечается обильный рост травы. В таких условиях выделение бюджетных средств на данное направление является нецелесообразным. В текущем году субсидии на корма для скота в бюджете не предусмотрены, — отметил заместитель главы региона Жасулан Бисембиев.

Отметим, в Исатайском районе к зимнему периоду 2025–2026 годов заготовлено 80,5 тыс. тонн сена, из которых 10 тыс. тонн перешли с предыдущего года. Оставшиеся 70,5 тыс. тонн кормов были заготовлены в текущем периоде. Из этого объёма 49,2 тыс. тонн были завезены из других регионов — Западно-Казахстанской и Актюбинской областей, а также из соседних Курмангазинского и Кызылкогинского районов. Ещё 21,7 тыс. тонн сена были заготовлены на территории самого района — в песчаной зоне, на морском побережье и на сенокосных угодьях в прибрежных и возвышенных местностях.

В настоящее время стоимость одного рулона сена, доставляемого с морского побережья и из Курмангазинского района, составляет 9 000 тенге. Цена сена, привезённого из Кызылкогинского района, составляет порядка 12 000-13 000 тенге.

В текущем году районный акимат планирует подготовить ангары или специально оборудованные помещения в населённых пунктах для хранения резервных запасов кормов на случай неблагоприятных погодных условий в предстоящий зимний период.