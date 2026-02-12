После ливней в Туркестанской области усилили меры по предупреждению ЧС

После сильных ливней уровень воды в реке Жанакорган резко поднялся. Поток повредил мост, соединяющий села Абай и Коксарай. В районном акимате сообщили, что угрозу подтопления удалось оперативно локализовать.

Фото: акимат Туркестанской области

Специалисты расширили русло реки, укрепили берега и организовали временную переправу. Это позволило сохранить транспортное сообщение и не допустить подтопления населенного пункта.

Фото: акимат Туркестанской области

Ситуацию на месте оценил аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров. Во время встречи с жителями села Абай он подчеркнул, что водные объекты региона взяты на контроль, профильные службы Сауранского района работают в режиме повышенной готовности.

— Необходимо изучить возможность аккумулирования талых и дождевых вод с созданием водохранилища для дальнейшего использования в сельском хозяйстве. В этом году проведем ремонт моста, а в следующем планируем полностью его обновить. Ситуация находится под полным контролем, — отметил глава региона.

Фото: акимат Туркестанской области

В районном центре на дежурстве находятся погрузчики, грузовые автомобили, тракторы, водооткачивающая техника и спецтранспорт. В каждом из 12 сельских округов подготовлена необходимая техника для экстренного реагирования.

Дополнительные силы сосредоточены в населенном пункте Теке. Там развернули технику для возможной эвакуации и ликвидации последствий подтоплений — от экскаватора и водовозов до автомобилей скорой помощи и полиции.

Фото: акимат Туркестанской области

Сформирована мобильная группа оперативного реагирования, которая контролирует три населенных пункта и работает круглосуточно. Сейчас обстановка в Сауранском районе оценивается как стабильная.

Ранее сообщалось, что в Сауранском районе из-за размыва грунтовой дороги 29 человек, включая детей, оказались отрезаны и не смогли самостоятельно покинуть опасную зону. К месту направляли спасателей.