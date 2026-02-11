РУ
телерадиокомплекс президента РК
    18:10, 10 Февраль 2026 | GMT +5

    Из-за разлива реки эвакуированы 29 человек в Туркестанской области

    В Туркестанской области из-за обильных осадков поднялся уровень воды в реке, проведены спасательные работы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Из-за разлива реки эвакуированы 29 человек в Туркестанской области
    Кадр из видео

    По данным областного департамента по чрезвычайным ситуациям, сегодня в селе Абай Сауранского района в результате подъема уровня воды в реке Жанакорган была размыта грунтовая дорога, ведущая к зоне отдыха. Из-за этого люди не смогли самостоятельно покинуть опасный участок.

    — На место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС. Несмотря на сильное течение, они организовали переправу и эвакуировали находившихся в зоне риска граждан. В безопасное место были выведены 29 человек, в том числе 8 детей. Все эвакуированные доставлены в город Туркестан, — говорится в сообщении.

    Пострадавших нет, медицинская помощь не потребовалась.

    Ранее сообщалось, что после дождей в городе Кентау были подтоплены улицы.

