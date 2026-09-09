Год спустя: как реализуются поручения Президента Казахстана из Послания 2025 года

8 сентября 2025 года Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана, обозначив ключевые задачи перед Правительством. Спустя год Kazinform анализирует, какие поручения уже удалось реализовать, какие инициативы дали результат и над чем работа еще продолжается.

В прошлом году Глава государства выступил с восьмым по счету Посланием народу Казахстана. Традиционно Президент представляет ежегодное обращение на открытии очередной сессии Парламента. Исключением стал 2022 год, когда в течение одного года прозвучали сразу два Послания — в марте и сентябре.

Послание Президента — это не просто политический документ, а своего рода ориентир государственной политики. В нем поднимаются вопросы, которые волнуют общество, и определяются приоритеты развития страны — от экономики и инфраструктуры до социальной сферы. Многие инициативы, впервые озвученные в предыдущих Посланиях, впоследствии получили практическое воплощение. Среди них — строительство АЭС, прямые выборы акимов, перечисление средств из Национального фонда на счета детей и проекты по благоустройству сел. А ключевая тема Послания 2024 года — Закон и порядок — сегодня и вовсе переросла в полноценную национальную концепцию. Таким образом, положения Посланий постепенно переходят из политической повестки в конкретные решения, которые непосредственно отражаются на жизни каждого гражданина.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Решена судьба Парламента

В прошлогоднем Послании прозвучало ключевое предложение относительно будущего Парламента — идея перехода к однопалатной системе. Касым-Жомарт Токаев особо акцентировал внимание на том, что эта инициатива должна пройти широкое общественное обсуждение, а окончательное решение необходимо доверить самому народу. Как известно, уже в начале октября была сформирована Рабочая группа по парламентской реформе, которая детально рассмотрела свыше 2 тысяч писем и предложений, поступивших от граждан.

— Сегодня выскажу предложение о создании в обозримом будущем в нашей стране однопалатного Парламента. Сразу хотел бы предупредить, что это очень серьезный вопрос, спешка в его решении совершенно неуместна. Данная реформа должна стать предметом обстоятельного обсуждения в гражданском секторе, экспертной среде и, конечно, в действующем Парламенте, — сказал Президент в своем прошлогоднем Послании.

Всестороннее обсуждение, анонсированное Главой государства, действительно состоялось. Мнения граждан по поводу внесения поправок в Конституцию активно звучали на заседаниях Конституционной комиссии, на страницах СМИ и в социальных сетях. В результате аргументы в пользу эффективности однопалатного Парламента и оптимизации законотворческого процесса оказались наиболее убедительными. На последующем референдуме по принятию нового Основного Закона реформа парламентской системы получила полную поддержку населения.

Фото: primeminister.kz

Alatau City обрел специальный статус

Особое внимание в Послании Касым-Жомарт Токаев уделил проекту Alatau City. Идея превратить город в крупный деловой и инновационный центр обсуждалась и ранее, однако на этот раз Президент обозначил конкретные сроки ее реализации. Правительству было поручено в течение 10 дней предоставить городу особый статус, а также детально проработать систему управления и финансовую модель проекта. В результате уже вскоре после Послания Алатау получил специальный правовой статус.

— Особый правовой статус — не привилегия, а необходимая мера или инструмент, без которого все задуманное рискует остаться на бумаге. Alatau City должен стать первым полностью цифровым городом региона — от применения технологий Smart City до возможности оплаты товаров и услуг криптовалютами. Город будет олицетворять собой образ будущего Казахстана, сочетая технологический прогресс с максимально комфортной средой для жизни, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Повышенное внимание Главы государства к проекту усилило интерес со стороны зарубежных инвесторов. Сегодня о готовности принять участие в его реализации заявили крупные компании и структуры, включая Surbana Jurong, KPMG Korea и Alatau City Bank. Наибольшую заинтересованность в развитии Alatau City проявляют инвесторы из Южной Кореи, Сингапура и США.

Фото: energyprom.kz

Цифровизация и искусственный интеллект

Тема Послания 2025 года — «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию». Уже по самому названию стало понятно, что ключевой акцент делается на тотальную цифровизацию всех отраслей. Подтверждением тому служит и статистика: в тексте Послания Президент употребил слово «цифровизация» 14 раз, а словосочетание «искусственный интеллект» — 31 раз. Более того, цифровизация была обозначена как стратегическая задача — Глава государства поставил цель превратить страну в полностью цифровое государство за три года.

Реакция Правительства на поставленные задачи была оперативной. Для исполнения поручения в сжатые сроки было образовано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, начата разработка Цифрового кодекса и активизированы процессы внедрения искусственного интеллекта в экономику. В течение 10 дней после указания Президента новое ведомство приступило к работе, за чем последовало принятие ключевых нормативно-правовых актов: 17 ноября 2025 года Президент подписал Закон «Об искусственном интеллекте», а 9 января текущего года — Цифровой кодекс.

Новым министерством уже проделан внушительный объем работы. При его участии утверждены Концепция развития искусственного интеллекта до 2029 года и общенациональная стратегия Digital Kazakhstan. Все эти шаги способствуют системной адаптации искусственного интеллекта к экономике и рынку труда, а также внедрению принципов цифровой трансформации во всех сферах жизни.

Фото: Досбол Атажан/Kazinform

Развитие образования и медицины

В своем прошлогоднем Послании Президент поручил полностью завершить реализацию проекта «Школы будущего» («Келешек мектептері»). На тот момент из 217 запланированных школ были введены в эксплуатацию 150. Глава государства поставил задачу ускорить строительство и открытие оставшихся объектов. В результате в 2025 году все запланированные школы были введены в эксплуатацию и открыли двери для учащихся.

Таким образом, проект позволил существенно снизить нагрузку на образовательную инфраструктуру страны. В результате реализации программы школы получили 460 тысяч новых ученических мест. Кроме того, удалось полностью решить проблему 54 трехсменных и 12 аварийных школ, создав для учащихся более безопасные и комфортные условия обучения.

Ощутимый импульс Послание дало и развитию сельской медицины. К концу прошлого года было сдано в эксплуатацию 195 объектов первичной медико-санитарной помощи, благодаря чему миллионы жителей отдаленных сел получили доступ к качественному медицинскому обслуживанию.

Фото: АО НК КТЖ

Транспорт и логистика: от Smart Cargo до железной дороги

В Послании отдельное внимание было уделено и транспортно-логистической сфере — вновь был актуализирован вопрос цифровизации таможенных процедур и логистики. В частности, система Smart Cargo, запустить которую Президент поручал до октября, сегодня уже работает. Платформа объединяет 58 информационных систем в сфере таможни и логистики в единый центр. Это означает, что система Smart Cargo способна взять под контроль практически все грузоперевозки в транспортно-логистической отрасли страны. На сегодняшний день благодаря этому цифровому решению движение грузов через границу ускорилось на 30%, а время ожидания в очереди сократилось в 10 раз.

После Послания продолжилась реализация важных проектов, связанных с железнодорожной инфраструктурой. Введен в эксплуатацию второй путь железнодорожного участка «Достык — Мойынты» протяженностью 836 километров, а также начато строительство железнодорожных линий «Кызылжар — Мойынты» и «Бахты — Аягоз». С вводом этих объектов в эксплуатацию пропускная способность железнодорожных маршрутов между Казахстаном и Китаем может увеличиться в пять раз, что позволит значительно нарастить объемы грузовых перевозок и укрепить транзитный потенциал страны.

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации

Сельское хозяйство и водная сфера

Блок поручений, данных в сентябре прошлого года, касается и сельского хозяйства. Президент дал указание изъять пустующие и незаконно полученные земли сельскохозяйственного назначения и перераспределить их.

— Земля не должна оставаться без хозяина, землю нужно выдать только тем, кто осознает ее ценность, — сказал Президент в Послании.

Поэтому за последний год продолжается работа по возврату изъятых земель в экономический оборот. По данным Министерства сельского хозяйства, на момент оглашения Послания Главы государства в сентябре 2025 года было возвращено 13,5 млн га, из которых 6 млн га уже были перераспределены. Оставшиеся 7,5 млн га были включены в утвержденные планы перераспределения по регионам.

По состоянию на 1 сентября 2026 года общая площадь перераспределенных земель достигла 13,5 млн га. Из них 5,5 млн га переданы в общее пользование местному населению для выпаса скота, еще 8 млн га предоставлены на конкурсной основе субъектам сельскохозяйственного производства.

Таким образом, по данным Министерства сельского хозяйства, поручение по вовлечению 7,5 млн га земель в сельскохозяйственный оборот выполнено. Из этого объема 3,5 млн га предоставлены местному населению для выпаса скота, 4 млн га — сельхозтоваропроизводителям на конкурсной основе.

Кроме того, после Послания наметился прогресс в систематизации информации о поверхностных и подземных водах. С этой целью была разработана Национальная информационная система водной ресурсообеспеченности. Система объединяет данные о водных объектах, водохозяйственной инфраструктуре, водопользователях, подземных водах и других элементах отрасли. Ее основная задача — обеспечить формирование единой, достоверной и актуальной базы данных для принятия управленческих решений.

По данным Министерства водных ресурсов и ирригации РК, на сегодня в НИСВР оцифрованы и структурированы данные по более чем 23 тыс. водных объектов, включая 17 758 рек, 3 148 озер и 1 207 гидротехнических сооружений.

Кроме того, в Системе зарегистрировано порядка 3 тыс. организаций и более 4 тыс. пользователей, занесены около 9 тыс. цифровых паспортов водохозяйственных и гидротехнических сооружений. Также принято более 2,2 тыс. отчетов первичного учета вод и более 1,3 тыс. отчетов 2-ТП.

Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

Футбольные клубы перешли в частные руки

В Послании Касым-Жомарт Токаев выразил недовольство темпами приватизации футбольных клубов и отметил необходимость активизировать работу в этом направлении. С тех пор ряд клубов был продан через электронный аукцион. В их число вошли:

Футбольный клуб «Актобе»;

Футбольный клуб «Туран»;

Футбольный клуб «Атырау»;

Футбольный клуб «Кайсар»;

Футбольный клуб «Кызылжар»;

Футбольный клуб «Женис»;

Футбольный клуб «Шахтер»;

Футбольный клуб «Ордабасы»;

Футбольный клуб «Окжетпес»;

Футбольный клуб «Елимай»;

Футбольный клуб «Тобол».

Кроме того, начиная с прошлого года государство на законодательном уровне запретило покрывать расходы на иностранных игроков в клубах Казахстанской Премьер-Лиги за счет бюджета.

Стоит отметить, что после Послания система финансирования отечественного профессионального футбола коренным образом изменилась. Если раньше основные расходы клубов покрывались за счет региональных бюджетов, то сейчас государство постепенно отходит от этой модели, отдавая приоритет поддержке инфраструктуры и академий, необходимых для долгосрочного развития футбола. А повседневная деятельность и финансовая устойчивость профессиональных команд теперь находятся в зоне ответственности частного сектора.

Ставка на инвестиции

В сентябре прошлого года Президент также обозначил задачи по развитию других отраслей экономики. В частности, он поручил направлять инвестиции не только в сырьевой сектор, но и в обрабатывающую промышленность, а также развивать переработку редких металлов.

Отдельное внимание было уделено систематизации геологических данных. Для этого предложено активнее применять технологии искусственного интеллекта и создать специализированную лабораторию на базе Национальной геологической службы. Реализация этих поручений продолжается.

Вдобавок к этому в сфере инфраструктуры ключевыми задачами утверждены наращивание транспортно-логистического потенциала, полная цифровизация управления водными ресурсами и совершенствование системы жилищно-коммунального хозяйства. Говоря о социальной политике, Глава государства поручил оптимизировать неэффективные льготы и выплаты, а в сфере медицины — повысить качество услуг и ввести единые пакеты. Для решения проблемы дефицита кадров в стране 2025 год был объявлен «Годом рабочих профессий», где особое внимание уделено повышению престижа технических специальностей.

Подводя итог, можно сказать, что задачи, поставленные Президентом в Послании 2025 года, принесли конкретные результаты. Введены в эксплуатацию новые школы и медицинские объекты, завершены крупные проекты в транспортной сфере. Все это дает полные основания утверждать: прошлогоднее Послание оказало прямое и ощутимое влияние как на экономику, так и на качество жизни населения.