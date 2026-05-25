Строительство линии «Мойынты — Кызылжар» в Казахстане завершено более чем на 90%

В Казахстане продолжается реализация одного из крупнейших инфраструктурных проектов — строительства железнодорожной линии «Мойынты — Кызылжар», которая станет частью Транскаспийского международного транспортного маршрута, передает Kazinform.

Новая железнодорожная линия протяженностью более 300 километров соединит станции Мойынты и Кызылжар, проходя по территории Карагандинской области и области Улытау. Участок является ключевой частью Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Фото: Минтранспорта РК

Запуск новой линии сократит расстояние грузоперевозок на 149 километров, разгрузит участок Мойынты — Жарык, повысит скорость движения контейнерных поездов и увеличит экспортно-транзитные возможности Казахстана.

Фото: Минтранспорта РК

— На сегодняшний день основные земляные работы выполнены более чем на 90%. Укладка рельсошпальной решётки завершена на 40%. Работы по строительству и монтажу искусственных сооружений — мостов, труб, путепроводов и скотопрогонов — выполнены более чем на 65%, — сообщили в Министерстве транспорта РК.

Фото: Минтранспорта РК

В ведомстве отметили, что в реализации проекта задействованы более десяти субподрядных организаций. Строительные работы ведутся круглосуточно. На объекте работают свыше 1700 специалистов и более 670 единиц техники.

Фото: Минтранспорта РК