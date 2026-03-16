РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:03, 16 Март 2026 | GMT +5

    Строительство железнодорожной линии «Бахты — Аягоз» завершат в конце 2027 года

    Вице-министр транспорта Республики Казахстан Жанибек Тайжанов в рамках рабочей поездки в область Абай посетил строительную площадку железнодорожной линии «Бахты — Аягоз», передает агентство Kazinform.

    Строительство железнодорожной линии «Бахты — Аягоз» завершат в конце 2027 года
    Фото: Министерство транспорта РК

    Проект «Бахты — Аягоз» является ключевым для развития транспортной инфраструктуры страны и формирования Трансказахстанского железнодорожного коридора. Общая протяжённость линии составит 303 км, планируется строительство 11 раздельных пунктов, 68 мостовых сооружений и 355 водопропускных труб. Завершение строительства намечено до конца 2027 года.

    В ходе посещения строительной площадки участники ознакомились с ходом подготовительных и земляных работ. На сегодня завершены инженерные изыскания и построены четыре вахтовых городка в районах Ай, Шолпан, Урджар и Бахты.

    Вице-министр отметил важность своевременной реализации проекта и подчеркнул необходимость эффективного взаимодействия всех участников строительства. Министерство транспорта продолжает держать проект на постоянном контроле совместно с АО НК «ҚТЖ», подрядными организациями и местными исполнительными органами.

    Напомним, что реализация данной инициативы добавит к транзитному товаропотоку еще порядка 20–25 млн тонн грузов в год, что окончательно закрепит за Казахстаном статус ведущего партнера Пекина по осуществлению экспортных грузоперевозок в направлении Европы.

    Теги:
    Дороги Регионы Казахстана Министерство транспорта РК Область Абай Строительство Железная дорога
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают