Строительство железнодорожной линии «Бахты — Аягоз» завершат в конце 2027 года

Проект «Бахты — Аягоз» является ключевым для развития транспортной инфраструктуры страны и формирования Трансказахстанского железнодорожного коридора. Общая протяжённость линии составит 303 км, планируется строительство 11 раздельных пунктов, 68 мостовых сооружений и 355 водопропускных труб. Завершение строительства намечено до конца 2027 года.

В ходе посещения строительной площадки участники ознакомились с ходом подготовительных и земляных работ. На сегодня завершены инженерные изыскания и построены четыре вахтовых городка в районах Ай, Шолпан, Урджар и Бахты.

Вице-министр отметил важность своевременной реализации проекта и подчеркнул необходимость эффективного взаимодействия всех участников строительства. Министерство транспорта продолжает держать проект на постоянном контроле совместно с АО НК «ҚТЖ», подрядными организациями и местными исполнительными органами.

Напомним, что реализация данной инициативы добавит к транзитному товаропотоку еще порядка 20–25 млн тонн грузов в год, что окончательно закрепит за Казахстаном статус ведущего партнера Пекина по осуществлению экспортных грузоперевозок в направлении Европы.