Популярная сеть лабораторий оказалась под антимонопольной проверкой в 16 городах Казахстана

ТОО «INVIVO Business» заключало договоры комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга) с субъектами рынка лабораторных услуг, предусматривающие запрет сотрудничества с его конкурентами в течение 24 месяцев после расторжения договора франчайзинга.

Данные договоры создавали препятствия в осуществлении предпринимательской деятельности широкому кругу субъектов рынка в 16 городах страны.

ТОО «INVIVO Business» добровольно исполнило уведомление антимонопольного органа, исключив из договоров нормы, ограничивающие конкуренцию.

Принятыми мерами защищены права 143 субъектов рынка лабораторных услуг.

