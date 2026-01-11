Сколько стоит сдача анализов в городах Казахстана

Самые доступные и распространенные на сегодняшний день анализы, которые каждый казахстанец может бесплатно сдать по направлению врача в рамках ГОБМП, это общий и биохимический анализы крови и общий анализ мочи.

Тем, кто не хочет тратить время на ожидание приема у врача в государственных поликлиниках ради получения направления или же не является застрахованным, доступна альтернатива — сдача анализов на платной основе. На сегодняшний день это можно сделать как в государственном учреждении, так и в частных клиниках и лабораториях.

Так, во всех регионах страны работают филиалы лаборатории «Invivo» и КДЛ «Олимп». И если цены в государственных учреждениях и частных клиниках могут разниться, то эти лаборатории работают на одних и тех же условиях по всему Казахстану.

На сайте лабораторий вы можете узнать, как необходимо готовиться к сдаче анализов, а также ознакомиться с правилами подготовки к отдельным исследованиям крови. Если у вас нет возможности самостоятельно посетить клинику для сдачи анализов, то вы можете вызвать мобильную службу для забора анализа на дом или в офис.

Эта услуга обойдется вам в дополнительные 2000 тенге, если заказ до 15 тысяч, и в 1000, если заказ более 15 тысяч тенге. Кроме того, здесь же вы можете заказать интерпретацию анализов с онлайн-консультацией врача за 5000 тенге и онлайн-консультацию врача за 6000 тенге.

Так, общий анализ крови (ОАК)+СРБ в лабораториях обойдется от 2760 до 3850 тенге. Развернутый общий анализ крови (эритроциты, гемоглобин, лейкоциты, тромбоциты, СОЭ, ретикулоциты) — в 3400 тенге, общий анализ крови (ОАК без СОЭ) — в 1880 тенге, общий анализ крови с С-реактивным белком (ОАК + СРБ, без СОЭ) — в 2 360 тенге. Общий анализ мочи (ОАМ) стоит здесь от 1580 до 1650 тенге.

Кстати, дополнительно придется заплатить за забор биоматериала — 1360 тенге и баночку для мочи — от 200 тенге.

Лаборатории предлагают и несколько check-up-ов в этом направлении: «Биохимия мочи» стоимостью в 6900 тенге, «Биохимия. Базовый» — 14000 тенге и «Биохимия. Расширенный» — 23000 тенге.

Фото: Kazinform

Также вы можете сдать платно кровь и мочу в поликлинике по месту проживания. Но здесь цены уже будут варьироваться даже в рамках одного города.

Например, в поликлинике № 7 города Алматы общий анализ крови можно сдать за 3000 тенге, общий анализ мочи — 1500 тенге. Забор крови стоит 500 тенге.

В поликлинике № 8 города Астаны общий анализ крови (34 параметра с цифровым изображением клеток крови) можно сделать за 1200 тенге, исследование общего анализа мочи на анализаторе — за ту же сумму. Развернутый анализ крови — за 2300 тенге. В поликлинике № 9 города Астаны общий анализ мочи также стоит 1200 тенге, а общий анализ крови (6 параметров на анализаторе) — 1800 тенге.

В больнице Медицинского центра Управления делами Президента РК общий анализ крови (ОАК) развернутый (с лейкоцитарной формулой) можно сделать за 2200 тенге, общий анализ крови (ОАК) сокращенный (без лейкоцитарной формулы) — за 1200 тенге, общий анализ мочи — за 1400 тенге. Здесь существуют различные прайсы для трех категорий граждан.

Первый — для граждан Республики Казахстан, кандасов, а также иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории страны, второй — для граждан стран СНГ/ ближнего зарубежья и лиц без гражданства, не проживающих на постоянной основе на территории Республики Казахстан, и третий — для граждан стран дальнего зарубежья, не проживающих на постоянной основе на территории Республики Казахстан.

В акмолинской многопрофильной областной больнице общий анализ крови обойдется в 1830 тг, общий анализ крови развернутый — уже чуть дороже — 2200 тенге, общий анализ мочи — 1360 тенге.

В городской поликлинике № 5 города Тараза общий анализ крови (6 параметров, развернутый) можно сдать по цене 1376 тенге, общий анализ мочи — 741 тенге. Забор крови из вены стоит здесь 452 тенге, из пальца — 215 тенге. Забор анализов на дому — 1721 тенге. В городской многопрофильной больнице Тараза общий анализ крови автоанализатором стоит 2170 тг, общий анализ крови (6 параметров) — 1800 тенге, общий анализ крови (три параметра, ручным методом) — 1820 тенге. Общий анализ мочи обойдется в 1470 тенге.

В поликлинике № 2 города Караганды общий анализ крови (3 параметра ручным методом) сдается за 1681 тенге, общий анализ крови (6 параметров ручным методом) — 1784 тенге, общий анализ крови (6 параметров на анализаторе) — 1266 тенге, общеклиническое исследование мочи (общий анализ мочи) ручным методом — 691 тенге.

В городской поликлинике № 1 города Петропавловска общий анализ мочи на анализаторе оценивается в 600 тенге, общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 5 классов клеток — 1700 тенге, общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 3 класса клеток — 1905 тенге.

В павлодарской областной больнице им. Султанова общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 5 классов клеток стоит также 1700 тенге, общий анализ мочи — 800 тенге.

В поликлинике № 1 города Костаная расценки таковы: общий анализ крови -1900 тенге, общий анализ мочи — 900 тенге, забор крови из вены — 500 тенге, забор крови из пальца — 300 тенге, забор крови из вены на дому -1200 тенге.

В целом, если сравнивать прейскурант цен в различных государственных больницах и частных клиниках, то общий анализ крови по Казахстану можно сдать в пределах от 800 до 2595 тенге. Так, от 800 тенге вы можете найти сдачу анализов крови в Талдыкоргане, Усть-Каменогорске, Актобе, Семее, Павлодаре и Алматы.

Чуть больше тысячи будет минимальная расценка за сдачу общего анализа крови в Астане, Караганде, Уральске и Костанае. От 1400 до 2260 минимально заплатят за эту услугу жители Тараза (1400-2170 тенге), Жезказгана (от 1500 тенге), Петропавловска (1700 — 2595 тенге), Кызылорды (от 1800 тенге), Шымкента (от 1800 тенге), Кокшетау (от 1830 тенге) и Туркестана (от 2260 тенге).

Общий анализ мочи стоит чуть дешевле.В целом, он обойдется казахстанцам от 600 до 2500 тенге. Минимальные расценки — 600-700 тенге — на этот анализ можно найти в Петропавловске, Семее, Павлодаре, Талдыкоргане, Караганде, Актобе, Алматы и Усть-Каменогорске.

Чуть дороже — от 740 до 900 тенге за исследование мочи вы заплатите минимально в Таразе, Астане и Костанае. Расценки от 1000 тенге демонстрируют Жезказган, Шымкент и Уральск. В Кокшетау сделать общий анализ мочи можно от 1360 тенге, в Кызылорде вы заплатите 1580, в Туркестане — 1940 тенге.

