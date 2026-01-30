Поправки в Конституцию уточняют нормы по охране общественного порядка

— Речь идет о том, чтобы четко и ясно обозначить фундаментальные ценности, к которым государство и общество не допустят посягательства, — подчеркнул он.

По словам депутата, поправки конкретизируют запрещенные действия, включая насильственное изменение конституционного строя и посягательство на территориальную целостность страны.

— Запрещается призывать к насильственному изменению конституционного строя, посягать на территориальную целостность и суверенитет Республики Казахстан, нарушать общественный порядок, причинять ущерб национальной безопасности, пропагандировать войну и вооруженные конфликты, возбуждать социальную, расовую, национальную и религиозную исключительность, а также пропагандировать насилие и жестокость — и все это закрепляется на конституционном уровне, — пояснил Рожин.

Он добавил, что поправки запрещают подстрекательство и призывы к совершению подобных действий, обеспечивая профилактику правонарушений.

— Это — крайне важное юридическое уточнение. Потому что соблюдение закона обеспечивается не только через наказание, но прежде всего через предотвращение правонарушений, — отметил депутат.

Рожин подчеркнул, что предлагаемые изменения не направлены на ограничение свободы граждан, а служат защите демократических основ общества и обеспечению стабильности.

— Стабильность и безопасность — основа любых прав и свобод. Поэтому эти поправки следует воспринимать не как ограничение свободы, а как защиту основы свободного общества, — заключил он.

Напомним, поправки предлагается внести в 77 статей Конституции, что составляет 84% ее текста. Таким образом, изменения и дополнения затрагивают все разделы Основного закона.

Ранее сообщалось, что итоговый текст поправок в Конституцию направят Президенту на этой неделе.